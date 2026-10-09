Đà Nẵng bán 110 căn hộ cho người đang thuê tại khối nhà B1, B1A Khu công nghiệp Hòa Khánh

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn đã được mở bán. Ảnh: GIA MINH

Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đối với người đang thuê căn hộ tại khối nhà B1 và B1A thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 7/11/2026 đến hết ngày 7/12/2026, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Số lượng mở bán là 110 căn hộ, diện tích từ 28,87m2 đến 34,08m2, với đơn giá 11,461 triệu đồng/m2.

Đối tượng được đăng ký mua là người đang thuê căn hộ tại khối nhà B1, B1A thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh, đồng thời bảo đảm các điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ, hoặc thực hiện trực tuyến tại website: https://dox.com.vn