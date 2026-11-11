Đà Nẵng - Auckland thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, du lịch và kết nối hàng không

Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với chính quyền thành phố Auckland.

Đón tiếp đoàn có bà Desley Simpson, Phó Thị trưởng Auckland (đang đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng). Phát biểu chào mừng, bà Desley Simpson đánh giá cao hình ảnh Đà Nẵng là đô thị năng động, điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Theo bà, hai thành phố có nhiều điểm tương đồng về vị trí ven biển, chú trọng chất lượng sống và phát triển bền vững. Bà cũng bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm Đà Nẵng trong việc duy trì môi trường sống tốt với chi phí hợp lý, cũng như cơ hội tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Xuân Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền Auckland và giới thiệu những cơ hội phát triển mới của Đà Nẵng sau sáp nhập. Thành phố hiện có diện tích khoảng 11.800 km², dân số hơn 3 triệu người, không gian phát triển kinh tế biển rộng lớn và hai di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn. Đà Nẵng có Khu thương mại tự do và là một trong những địa điểm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đồng thời tập trung thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đồng chí Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng cần huy động nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và tri thức quốc tế. Thành phố xác định bốn lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Auckland gồm kinh tế và thu hút đầu tư; giáo dục, khoa học và công nghệ; du lịch và văn hóa; quản lý, phát triển đô thị. Đây cũng là những lĩnh vực Auckland có thế mạnh, tạo nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác trên cơ sở nhu cầu và lợi ích chung.

Trong phần thảo luận, đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm Auckland phát triển công nghệ hàng không vũ trụ trên nền tảng đóng tàu, vật liệu composite và cơ khí chính xác. Giới thiệu định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, UAV, công nghệ hàng không và vật liệu tiên tiến của Đà Nẵng, đồng chí Vũ Quang Hùng đề nghị kết nối các doanh nghiệp Auckland có nhu cầu tìm đối tác sản xuất hoặc nghiên cứu và phát triển tại Đông Nam Á, qua đó tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Đại diện bộ phận phát triển kinh tế Auckland cho biết sẵn sàng chuyển đề xuất tới mạng lưới doanh nghiệp và hỗ trợ giới thiệu những đơn vị quan tâm. Cũng trong phần thảo luận, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề xuất hai bên nghiên cứu khả năng kết nối đường bay thẳng Auckland – Đà Nẵng, trên cơ sở đánh giá khách quan quy mô thị trường và hiệu quả khai thác. Đồng chí Hồ Quang Bửu gợi mở việc xây dựng khuôn khổ hợp tác giữa hai thành phố; đồng thời đề xuất kết nối công nghệ nông nghiệp, công nghệ y tế phục vụ bảo tồn, chế biến sâu và phát triển sản phẩm dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, thành phố sẵn sàng xem xét bố trí không gian làm việc miễn phí cho tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Auckland tại Đà Nẵng để thúc đẩy kết nối lâu dài.

Ở lĩnh vực du lịch, phía Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm MICE và tổ chức các sự kiện quốc tế như Lễ hội pháo hoa quốc tế, marathon, Ironman, kết hợp khai thác giá trị di sản văn hóa. Hai bên trao đổi về cách thức tiếp thị điểm đến, hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, mở rộng thị trường khách và các giải pháp tạo thuận lợi cho đi lại, trong đó có vấn đề thủ tục thị thực. Những nội dung này được nhìn nhận là yếu tố cần nghiên cứu đồng bộ khi tính toán khả năng phát triển kết nối hàng không. Về nông nghiệp, kinh tế biển và môi trường, phía Đà Nẵng đề nghị trao đổi kinh nghiệm bảo tồn hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển bền vững và nghiên cứu các giống hoa New Zealand có khả năng thích nghi với điều kiện địa phương. Trước sự quan tâm của phía Auckland về những thách thức môi trường khi xây dựng cảng biển và công trình ven bờ, đoàn chia sẻ kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát chất thải, tăng cường kiểm tra, giám sát và khuyến khích người dân phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An cũng được giới thiệu trong nội dung trao đổi.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện chính quyền Auckland bày tỏ mong muốn duy trì liên hệ qua thư điện tử, tiếp tục trao đổi và hỗ trợ kết nối các cơ quan, doanh nghiệp khi có nhu cầu cụ thể. Cuộc gặp góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Đà Nẵng và Auckland, mở ra cơ hội tiếp tục nghiên cứu các chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đầu tư, hàng không, du lịch và phát triển đô thị bền vững.