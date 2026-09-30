Đà Nẵng: Âu thuyền An Hòa sắp đón tàu cá vào trú tránh bão

Một góc dự án khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp Cảng cá Tam Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Tín.

Hiệu quả từ sự đồng thuận

Những ngày này, tại khu vực Dự án An Hòa, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên vùng nước rộng lớn của âu thuyền, các phương tiện cơ giới liên tục hoạt động, tập trung nạo vét luồng chạy tàu, khu neo đậu và vùng nước phía trước kè.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (BQLDA) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 426 tỷ đồng, quy mô vùng nước khoảng 140ha, đáp ứng nhu cầu neo đậu an toàn cho khoảng 1.200 tàu cá có công suất từ 300CV đến 1.200CV.

Để phục vụ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng từng là một trong những nhiệm vụ được địa phương tập trung tháo gỡ. Trong quá trình này, nhiều hộ dân đã đồng thuận di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản, bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thuận lợi.

Ông Đỗ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, ngay từ khi triển khai dự án, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân có vai trò quan trọng. UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị, xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tổ chức gặp gỡ, đối thoại và trực tiếp giải thích để các hộ có lồng bè hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như sự cần thiết của dự án.

“Nhờ sự vận động, thuyết phục và đồng hành của cả hệ thống chính trị, người dân từng bước đồng thuận, tự nguyện di dời lồng bè. Đến nay, 108 hộ đã bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ dự án và tạo điều kiện để tàu thuyền có nơi neo đậu an toàn trước mùa mưa bão” - ông Tâm nói.

Theo ông Mai Đình Thông - Chỉ huy trưởng hạng mục nạo vét khu neo đậu tránh trú bão tàu cá An Hòa, quá trình triển khai dự án từng gặp một số khó khăn, nhất là liên quan đến giải phóng mặt bằng và hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chủ đầu tư, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Đến nay, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

“Đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện khoảng 97% khối lượng công việc theo kế hoạch. Chúng tôi đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra” - ông Thông thông tin.

Chỗ dựa vững chãi cho tàu thuyền

Ngư dân Nguyễn Đức Bình - thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành cho biết, trước đây những ngư dân như ông rất lo âu khi đánh bắt xa khơi trở về phải tìm nơi thuận lợi bán hải sản. Mùa mưa không biết đưa tàu thuyền vào đâu neo tránh trú bão. Đưa đến các cảng cá xa thì tốn kém nhiên liệu và không thuận lợi trông coi tàu thuyền.

“Dự án An Hòa hoàn thành, ngư dân địa phương sẽ có thêm một nơi tránh trú an toàn mỗi khi thời tiết diễn biến bất lợi. Công trình không chỉ phục vụ tàu cá trên địa bàn mà còn có thể tiếp nhận tàu thuyền từ các địa phương lân cận đến tránh trú khi xảy ra mưa bão. Cùng với đó sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho hậu cần nghề cá, chắc chắn góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế của địa phương nói chung và nghề biển nói riêng, ngư dân chúng tôi rất phấn khởi” - ông Bình nói.

Việc kết hợp khu neo đậu với Cảng cá Tam Quang và các hạng mục phục vụ hậu cần nghề cá được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngư dân trong quá trình khai thác, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định sinh kế.

Ông Đỗ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, Dự án An Hòa là một trong những công trình hạ tầng quan trọng của địa phương. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển, ổn định hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.

Từ sự đồng thuận của người dân đến những ngày thi công khẩn trương trên công trường, Dự án An Hòa đang từng bước hoàn thiện một không gian neo đậu quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn tàu cá, đáp ứng nguyện vọng của địa phương và bà con ngư dân.