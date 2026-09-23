Đà Nẵng áp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể, phấn đấu đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2026 trước 31/12/2026 và hoàn thành 100% vào 31/1/2027.

Tính đến hết ngày 11/9/2026, Đà Nẵng đã giải ngân 11.474,048 tỷ đồng/17.191,915 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước 50,2%. Có 16 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đến 31/8/2026, tương đương tối thiểu 72%.

Đà Nẵng đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công (ảnh HA)

Bên cạnh biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân, Chủ tịch Tp. Đà Nẵng phê bình chủ đầu tư 22 dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành bàn giao hồ sơ lưu trữ theo quy định và 27 sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp.

Để đạt kế hoạch như dự định, áp lực giải ngân tổng số vốn còn lại của Tp. Đà Nẵng là rất nặng nề, khi thời gian kết thúc niên độ ngân sách năm 2026 không còn nhiều (chỉ còn hơn 110 ngày) và trong điều kiện thời tiết chuẩn bị bước vào mùa mưa bão gây bất lợi cho thi công xây lắp.

Do đó, Chủ tịch Tp. Đà Nẵng yêu cầu tập trung quyết liệt, khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công còn lại của năm 2026. Trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung rà soát từng dự án, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn trách nhiệm với cán bộ phụ trách và xây dựng tiến độ cụ thể theo tuần, tháng để điều hành.

Đối với 10 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn nhất, Chủ tịch Tp. Đà Nẵng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi thường, mặt bằng và mỏ vật liệu; áp dụng phương thức nghiệm thu cuốn chiếu. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu khối lượng ngoài hiện trường để đẩy nhanh giải ngân, thu hồi tạm ứng và tuyệt đối không để nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng sai quy định.

Đối với 22 dự án đã hoàn thành, chủ đầu tư cần phối hợp với Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử sao lục, bàn giao nguyên trạng, đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công, quyết toán trước 30/10/ 2026 đối với 16 dự án đã tất toán của 5 địa phương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật phải làm rõ trách nhiệm, khắc phục ngay sự chậm trễ tại Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (hiện mới đạt 6,99%); đẩy nhanh tiến độ để giải ngân hơn 60,04 tỷ đồng còn lại trong năm 2026.

Ngoài ra, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phải tháo gỡ vướng mắc, giải ngân dứt điểm 2,35 tỷ đồng còn lại tại Dự án Tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu thương mại tự do.

Đối với 4 công trình trọng điểm đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, chủ đầu tư tiếp tục bám sát công trường, khẩn trương nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành để hoàn ứng số tiền 1.446,12 tỷ đồng theo cam kết.

Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cũng yêu cầu 427 dự án đang thực hiện nhưng chưa giải ngân thì khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân, đánh giá khả năng thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý.

Đồng thời, đẩy nhanh khảo sát, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chuẩn bị đầu tư đối với 418 dự án; bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn khởi công theo kế hoạch…

Trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát từng hồ sơ, phân loại các nhóm vướng mắc về nguồn gốc đất đai, nhân khẩu, đơn giá tài sản, vật kiến trúc; ưu tiên giải tỏa dứt điểm các vị trí nút thắt hạ tầng kỹ thuật và khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ bố trí chỗ ở cho người dân.

Đẩy mạnh dân vận, đối thoại trực tiếp, công khai chính sách bồi thường đối với các dự án động lực như Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, Tuyến đường liên kết vùng.

Đối với trường hợp cố tình cản trở, chây ỳ sau khi thành phố đã giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định, các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo thẩm quyền để bàn giao mặt bằng thi công.