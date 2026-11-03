Đà Nẵng: Áp lực giải ngân vốn đầu tư công tăng cao trong hai tháng cuối năm

Thống kê Đà Nẵng cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10/2026 đạt gần 1.650 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 34,3% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt hơn 1.200 tỷ đồng, chiếm hơn 74% tổng vốn thực hiện, tăng gần 4% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 10/2026, dự án Tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao Đà Nẵng) đã đạt 40% khối lượng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Đóng góp đáng kể vào mức tăng của nguồn vốn cấp tỉnh là vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước. Vốn ngân sách cấp xã đạt 427 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng vốn thực hiện, tăng 6,2% so với tháng trước và gấp 35,4 lần so cùng kỳ 2025.

Theo Thống kê Đà Nẵng, kết quả thực hiện tháng 10 tăng so với tháng trước chủ yếu nhờ khối lượng thi công tại nhiều dự án chuyển tiếp được duy trì, như: Nút giao QL 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); cải tạo, nâng cấp QL 14D; các dự án chống xói lở bờ biển Hội An và kè bảo vệ sông Thu Bồn…

Tuy nhiên mức tăng cao trong tháng 10/2026 so với cùng kỳ còn bởi sự tác động của nền so sánh thấp, do trong tháng 10/2025 hoạt động thi công một số dự án thuộc địa bàn Quảng Nam (cũ) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn trong tháng.

Lũy kế 10 tháng qua, tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý thực hiện đạt hơn 12.500 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 4,3% so cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng chung của tổng vốn thực hiện có sự khác biệt rõ rệt giữa hai cấp ngân sách. Trong đó, vốn cấp tỉnh giảm so với cùng kỳ, vốn cấp xã tăng mạnh bởi ảnh hưởng của thay đổi phạm vi và cơ cấu quản lý nguồn vốn.

Xét theo cơ cấu nguồn vốn cấp tỉnh, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt hơn 6.000 tỷ đồng, bằng 77,4% kế hoạch và giảm hơn 20% so cùng kỳ; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, bằng 70,2% kế hoạch và giảm 28,3%. Đây là hai nguồn vốn chủ yếu, đồng thời có mức thực hiện lũy kế thấp hơn cùng kỳ, tác động đáng kể đến kết quả chung của vốn ngân sách cấp tỉnh.

Đối với vốn ngân sách cấp xã, lũy kế 10 tháng đạt gần 3.300 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ 2025. Tuy nhiên kết quả so sánh chịu ảnh hưởng đáng kể của việc sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh phạm vi tổng hợp và chuyển đổi cấp quản lý nguồn vốn sau ngày 1/7/2025. Vì vậy mức tăng này không dùng để so sánh hiệu quả thực hiện vốn đầu tư cấp xã giữa hai năm.

Theo Thống kê Đà Nẵng, nhìn chung, vốn đầu tư công thực hiện do địa phương quản lý tháng 10 tiếp tục tăng so với tháng trước, đưa kết quả thực hiện 10 tháng đạt 75,1% kế hoạch năm. Tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch năm 2026, bình quân hai tháng cuối năm cần thực hiện gần 2.100 tỷ đồng/tháng, tăng xấp xỉ 26% so với mức thực hiện tháng 10/2026.

“Do đó, áp lực thực hiện những tháng cuối năm còn khá lớn, đòi hỏi các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2026. Qua đó góp phần thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội và tạo động lực tăng trưởng cho ngành xây dựng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của thành phố”, Thống kê Đà Nẵng khuyến nghị.