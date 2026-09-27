Đà Nẵng áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản cho dự án cảng container Liên Chiểu

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu.

Quyết định số 4346/QĐ-UBND xác định Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu là công trình, dự án quy định tại điểm d khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản.

Vì vậy, việc cấp phép khai thác khoáng sản nhóm IV làm vật liệu san lấp và nhóm III làm vật liệu xây dựng để cung cấp cho dự án này không phải căn cứ vào phương án quản lý về địa chất, khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Địa chất và khoáng sản.

Khoáng sản khai thác tại các khu vực được khoanh định để cung cấp cho dự án chỉ được sử dụng phục vụ riêng cho công trình này; tuyệt đối không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, điều chuyển hoặc sử dụng cho các công trình, dự án khác.

Quyết định số 4346/QĐ-UBND không thay thế quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và xây dựng.

Đồng thời, không thay thế các thủ tục về khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; lựa chọn tổ chức, cá nhân; chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung; cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng, an toàn lao động... cũng như hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho dự án.

Sở Công Thương hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền.

Nhà đầu tư dự án có trách nhiệm xác định pháp nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản để đứng tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Đồng thời, xác định cụ thể nhu cầu, khối lượng, chủng loại, tiến độ sử dụng vật liệu của dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp.

Nhà đầu tư cần khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV, thăm dò khoáng sản đối với nhóm III; lập phương án khai thác theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường.

Ngoài ra, cần thống nhất bằng văn bản với cơ quan quản lý và nhà đầu tư các dự án liên quan về ranh giới, cao độ, tiến độ khai thác cùng phương án bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích chồng lấn (nếu có) trước khi đề nghị cấp phép.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.268 tỷ đồng), quy mô diện tích khoảng 172,6ha (không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu).

Dự án khởi công vào tháng 4/2026. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).