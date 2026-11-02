Đà Nẵng áp dụng 9 tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Theo bộ tiêu chí, việc xây dựng thôn nông thôn mới tập trung vào 9 nhóm nội dung gồm: hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực; văn hóa, giáo dục và y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; môi trường; hệ thống chính trị; quốc phòng và an ninh.

Trong đó, nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Các yêu cầu về điện sinh hoạt, sản xuất cũng được quan tâm, hướng đến bảo đảm các hộ dân được sử dụng điện an toàn, tin cậy và ổn định.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, bộ tiêu chí đặt ra yêu cầu gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, cải thiện chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Các nội dung về bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng được đưa vào nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản lý và đời sống ở cơ sở.

Việc ban hành bộ tiêu chí mới là cơ sở để các xã rà soát thực trạng, xác định những nội dung cần ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đây là căn cứ để các địa phương triển khai xây dựng, đánh giá và công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn.