Đà Nẵng: An táng 8 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Quế Sơn

Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố; Đại tá Đinh Văn Hưng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Lễ truy điệu 8 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau nghi thức truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình tìm kiếm được triển khai sau khi tiếp nhận nguồn tin do nhân dân cung cấp. Ban CHQS xã Quế Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, các thôn tổ chức xác minh, gặp gỡ nhân chứng, rà soát tài liệu và khảo sát những địa điểm nghi vấn.

Trên cơ sở đó, từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Địa điểm hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long là nơi phát hiện 5 hài cốt. Ba hài cốt còn lại được quy tập từ các phần mộ do người dân địa phương lưu giữ, chăm sóc qua nhiều năm.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Sơn

Trong quá trình tìm kiếm tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật, gồm võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai có khắc chữ “NT”. Bên cạnh đó, 4 mẫu sinh phẩm đã được thu thập để phục vụ công tác giám định ADN.

Việc xác định danh tính các liệt sĩ đang được cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thông qua xác minh thông tin và giám định ADN, với mong muốn sớm tìm được thân nhân, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.