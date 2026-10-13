Đà Nẵng: An táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An Đông đã khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ tại phường Hội An Đông.

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; trong đó, có 9 phần mộ còn nhiều di vật như võng cùng các mẫu xương, răng.

Kết quả quy tập tiếp tục khẳng định giá trị của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.