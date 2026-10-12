Đà Nẵng: 9 tháng xuất siêu hơn 245 triệu USD

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố ước đạt 801 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước nhưng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 408,7 triệu USD (-15,5% so với tháng trước; +12,2% so với cùng kỳ năm 2025); kim ngạch nhập khẩu đạt 392,4 triệu USD (+5,9% so với tháng trước; +9,3% so với cùng kỳ năm 2025).

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Đà Nẵng.

“Xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng so với tháng 8 khiến mức xuất siêu trong tháng 9 thu hẹp còn 16,2 triệu USD. Tuy vậy, xét theo cùng kỳ năm trước, cả hai chiều thương mại đều tăng và xuất khẩu vẫn có tốc độ tăng cao hơn nhập khẩu”, Thống kê Đà Nẵng ghi nhận.

Cơ quan này cho biết, ước tính quý III/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Đà Nẵng đạt hơn 2,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với quý cùng kỳ năm trước và giảm 1,4% so với quý II. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD (+12,2% so với quý cùng kỳ năm 2025; +6,6% so với quý II); nhập khẩu gần 1,2 tỷ USD (+0,2% so với quý cùng kỳ năm 2025; -9,5% so với quý II). Sau khi nhập siêu gần 25 triệu USD trong quý I, cán cân thương mại đã chuyển sang xuất siêu trong quý II và thặng dư tăng rõ trong quý III.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Đà Nẵng ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,8 tỷ USD (+12,0%); nhập khẩu khoảng 3,6 tỷ USD (+9,3%). Chênh lệch về tốc độ tăng giữa hai chiều thương mại góp phần đưa mức xuất siêu 9 tháng lên 245,8 triệu USD, riêng quý III đóng góp 239 triệu USD.

Thống kê Đà Nẵng đánh giá, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố tháng 9/2026 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, dù kim ngạch giảm so với tháng 8. Tính chung quý III và 9 tháng, xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu; cán cân thương mại hàng hóa duy trì thặng dư.

Theo cơ quan này, trong tháng 9, doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp tục tham gia Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế và Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác phân phối và nắm bắt nhu cầu thị trường. Các hoạt động kết nối này góp phần tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, góp phần duy trì cán cân thương mại ở trạng thái xuất siêu. Kết quả xuất siêu tập trung chủ yếu trong quý III, nhất là hai tháng đầu quý.

“Riêng tháng 9 vẫn duy trì xuất siêu nhưng mức thặng dư thu hẹp khi xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng so với tháng trước. Vì vậy trong những tháng cuối năm, thành phố cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, xử lý kịp thời khó khăn phát sinh trong hoạt động xuất khẩu để duy trì đà tăng kim ngạch”, Thống kê Đà Nẵng khuyến nghị.