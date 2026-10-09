Đà Nẵng: 9 tháng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng hơn 24%

Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong tháng 9/2026, một số lĩnh vực của khu vực dịch vụ tiêu dùng khác (không tính thương mại, du lịch) giảm so với tháng trước do kết thúc mùa du lịch hè và thời tiết chuyển sang mùa mưa. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục có mức tăng khá, với nhóm mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở giữ vai trò chủ đạo.

Các nhà đầu tư tìm hiểu các dự án bất động sản quy mô lớn trên địa bàn Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2026.

Tính chung quý III/2026, hoạt động kinh doanh BĐS tiếp tục có quy mô doanh thu lớn và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của khu vực dịch vụ tiêu dùng khác. Cụ thể, doanh thu dịch vụ kinh doanh BĐS đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 26,4% so với quý trước và tăng 33,1% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng của hoạt động kinh doanh BĐS tại Đà Nẵng trong quý III được duy trì và tập trung chủ yếu ở phân khúc mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nhóm này vừa có quy mô doanh thu lớn nhất, vừa tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành, qua đó giữ vai trò chính trong mức tăng doanh thu BĐS.

Các hoạt động cho thuê nhà ở, cho thuê BĐSn không phải để ở, tư vấn, môi giới và đấu giá BĐS cũng tăng so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện diễn ra ở nhiều nhóm dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu vẫn tập trung khá lớn vào hoạt động mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, trong khi các nhóm còn lại có quy mô nhỏ hơn và mức tăng không đồng đều.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh BĐS trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm quy mô doanh thu lớn nhất và đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu của nhóm dịch vụ khác.

Thống kê Đà Nẵng cũng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ 9 tháng qua (đến ngày 25/9) đạt gần 69.200 tỷ đồng, tăng 71,4% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 64.400 tỷ đồng, chiếm 93,1% tổng thu và tăng 82,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.671,4 tỷ đồng, chiếm 5,3% và tăng 14,8%...

Xét theo các khoản thu chủ yếu, thu từ nhà, đất đạt gần 27.200 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379% so cùng kỳ năm trước. Đây là khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách. Kết quả này chủ yếu gắn với các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiến độ thực hiện các dự án, giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh gần 19.000 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng thu và tăng 58,3% so cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp FDI gần 7.600 tỷ đồng, chiếm 11%, tăng gần 32%; thu từ doanh nghiệp nhà nước gần 2.300 tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 20,3%. Qua đó cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có sự cải thiện, góp phần mở rộng nguồn thu nội địa.

Theo Thống kê Đà Nẵng, nhìn chung thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 của thành phố tăng cao so với cùng kỳ, với đóng góp nổi bật từ các khoản thu về nhà, đất và khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, mức tăng chung chịu ảnh hưởng đáng kể từ các khoản thu có tính thời điểm và phụ thuộc vào tiến độ giao đất, cho thuê đất, thực hiện dự án.

Do đó cơ quan này khuyến cáo, trong những tháng cuối năm, việc theo dõi sát tiến độ các khoản thu lớn, đồng thời tăng cường quản lý, chống thất thu và nuôi dưỡng các nguồn thu ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với tính bền vững của nguồn thu ngân sách.