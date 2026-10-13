Đà Nẵng: 9 người bị khởi tố vì mang hung khí, dàn hàng ngang trên cầu, quay video TikTok

Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoài Nam (SN 2010), Nguyễn Hữu Huy (SN 2008) và Văn Xuân Danh (SN 2008); đồng thời thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Lập (SN 2009), Hồ Ngọc Huy (SN 2009), Võ Đức Thành(SN 2009), Lê Hoàng Phú (SN 2009), Trần Công Dương (SN 2008) và Văn Quý Sáng (SN 2008) theo quy định pháp luật.

Nhóm đối tượng mang hung khí, dàn hàng ngang trên cầu, quay video TikTok. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, qua tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, Công an xã Đại Lộc đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn các xã Đại Lộc, Vu Gia, Hà Nha vào ngày 19/5.

Theo kết quả xác minh, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức đánh nhau qua mạng xã hội Facebook và messenger, tối ngày 19/5, các đối tượng nêu trên cùng một số thanh thiếu niên khác đã tụ tập gần cầu Quảng Huế.

Nhóm này mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, la hét, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một số đối tượng còn quay video, chỉnh sửa, đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác và thách thức các nhóm thanh, thiếu niên khác.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan.