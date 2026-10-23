Đà Nẵng: 9 hồ sơ trúng xét duyệt thuê quỹ đất ngắn hạn

Kiểm tra công khai thùng niêm yết hồ sơ. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi xét duyệt, qua kiểm tra, xét duyệt theo quy trình, trong số 9 hồ sơ tham gia xét duyệt, có 8 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trúng xét duyệt.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, việc triển khai cho thuê quỹ đất được thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về trình tự, thủ tục cho thuê đất ngắn hạn do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Các khu đất được cho thuê với thời hạn 60 tháng, nhằm phục vụ đa dạng các mục đích như: thương mại, dịch vụ, kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh, hoặc xây dựng công trình giao thông, kho bãi, bãi đỗ và chăm sóc xe.

Cũng trong sáng 23/10, tại xã Nam Phước, Chi nhánh khu vực 8 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức xét duyệt hồ sơ cho thuê ngắn hạn đối với cơ sở nhà, đất Trạm Y tế xã Duy Nghĩa cũ.

Đại diện Chi nhánh khu vực 8 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thực hiện quy trình mở hồ sơ, xét duyệt theo quy định. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cơ sở này có diện tích 4.598m², mức giá khởi điểm cho thuê là 10.554 đồng/m²/năm, thời hạn cho thuê 60 tháng. Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh, cây cảnh, cửa hàng trưng bày).

Tại buổi xét duyệt, có 2 hồ sơ tham gia. Kết quả, hội đồng thống nhất chọn hồ sơ của ông Võ Hoàng Tuấn (xã Thăng Bình) với mức giá trúng là 21.000 đồng/m²/năm (cao gần gấp đôi đơn giá khởi điểm) để cho thuê mặt bằng nói trên.