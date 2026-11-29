Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang xác minh vụ nổ khiến 5 học sinh bị bỏng tại khu vực nhà Gươl, phường Hải Vân. Nhận định ban đầu cho thấy, các em có thể đã đặt mua hóa chất, vật liệu gây cháy, nổ trên mạng để tự chế pháo; một số vật dụng liên quan đã được ghi nhận tại hiện trường.

Cụ thể, vào khoảng 14h15' chiều 28/11, tại khu vực bên dưới nhà Gươl (thuộc tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bên dưới nhà Gươl. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện 5 trẻ em bị bỏng nên nhanh chóng tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Các nạn nhân được xác định gồm: Hoàng A.H. (SN 2015), Bùi T.Q. (SN 2016), Bùi V.T.Đ. (SN 2017), Đinh C.T. (SN 2013) và Huỳnh M.H. (SN 2017), cùng trú tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân. Trong đó, 2 em được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3 em bị bỏng nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Một trong số 5 em học sinh bị bỏng nặng sau vụ nổ đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. (ảnh UBHV)

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, qua xác minh bước đầu, các em có thể đã đặt mua hóa chất, vật liệu có khả năng gây cháy, nổ thông qua mạng Internet, sau đó mang đến khu vực nhà Gươl để tự chế pháo nổ.

Trong quá trình thực hiện, vật liệu bất ngờ phát nổ khiến cả 5 em bị bỏng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận một số vật dụng có liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, hiện sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định, các em tỉnh táo và đang được gia đình cùng đội ngũ y, bác sĩ tích cực chăm sóc.