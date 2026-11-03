Đà Nẵng: 35 nhóm xuất sắc bước vào vòng chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học

Một đội thi trình bày đề tài tại Vòng chung kết. (Ảnh: AN VINH)

Sau khi trải qua vòng thi cơ sở tại các trường, Ban tổ chức đã tiếp nhận 192 đề tài đăng ký tham dự của sinh viên đến từ 14 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức đã thành lập 4 Hội đồng Giám khảo theo từng lĩnh vực xét và chọn ra 35 đề tài xuất sắc nhất bước vào Vòng chung kết diễn ra trong ngày 3-4/11.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Lê Công Hùng cho biết, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là sân chơi học thuật nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên mà còn là môi trường để các ý tưởng, công trình khoa học được thử thách, hoàn thiện và từng bước đi vào thực tiễn.

Quang cảnh Vòng chung kết cuộc thi. (Ảnh: AN VINH)

Theo anh Lê Công Hùng, Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nguồn lực, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những công trình nghiên cứu có tiềm năng phát triển, ứng dụng vào thực tiễn.

“Qua đó góp phần xây dựng thế hệ sinh viên Đà Nẵng không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và năng lực tham gia giải quyết những bài toán phát triển của thành phố trong tương lai”, anh Lê Công Hùng nói.

Giám khảo tại Vòng chung kết cuộc thi. (Ảnh: AN VINH)

Thành đoàn Đà Nẵng kỳ vọng thông qua cuộc thi, mỗi sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức mới, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Tại Vòng chung kết, Ban tổ chức chia thành 2 Hội đồng theo lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp (17 đề tài) và lĩnh vực khoa học xã hội-khoa học nhân văn (18 đề tài).

Các đội trình bày đề tài. (Ảnh: AN VINH)

Các công trình tham gia được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn trên cơ sở tính mới, tính khoa học, tính sáng tạo, giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài. Bên cạnh đó, Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để các đề tài hoàn thiện lọt vào vòng chung kết.