Đà Nẵng: 33 xã, phường phải đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước 31/12/2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kết luận hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 94 xã, phường, đặc khu của thành phố, hiện 29 đơn vị đã có cơ sở dữ liệu đất đai và 4 đơn vị có cơ sở dữ liệu một phần.

Thành phố đã giao 29 địa phương này làm chủ đầu tư đo đạc bổ sung tại các khu vực chưa đo đạc hoặc có biến động lớn; đến nay có 10/29 địa phương đang triển khai thực hiện.

Thời điểm tháng 2/2026, toàn thành phố vẫn còn 64 xã, phường chưa có cơ sở dữ liệu. UBND thành phố giao 22 xã, phường thuộc nhóm này làm chủ đầu tư dự án đo đạc mới. Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ đo đạc của nhóm đạt khoảng 69%; chỉ còn xã Phước Hiệp và xã Phước Thành chưa lựa chọn được nhà thầu.

Đối với các gói thầu do Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp làm chủ đầu tư, gói đo đạc tại 8 xã miền núi cơ bản đạt tiến độ yêu cầu. Trong khi đó, gói thầu triển khai tại 34 xã, phường vẫn còn khối lượng cần đo đạc rất lớn, khoảng 90.773ha.

Ngoài ra, thành phố có 37 địa phương đang thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND (ngày 13/1/2021) của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ), nhưng đến nay mới chỉ có 8 xã chọn được nhà thầu.

Nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện dự án đo đạc cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và nhà thầu phân tích nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp cho những tháng cuối năm.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2026 là nhóm 33 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu (bao gồm 4 đơn vị có cơ sở dữ liệu một phần) phải hoàn thành đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Nhóm thực hiện dự án đo đạc mới phải chọn xong nhà thầu trong tháng 10/2026, cơ bản hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp trong năm và triển khai song song việc kê khai, đăng ký tại các khu vực đã đo xong.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương cập nhật, báo cáo tiến độ dự án hằng tuần.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhà thầu. Các nhà thầu thi công phải bám sát hiện trường, bảo đảm tiến độ gắn liền với chất lượng đo đạc.

Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát ranh, cắm mốc, xác định ranh giới; kịp thời giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình đo đạc.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà động viên các nhà thầu đang thực hiện các gói thầu đo đạc trên địa bàn thành phố.