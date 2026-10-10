Đà Nẵng: 3.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu đi bộ hưởng ứng. Ảnh: HUY - LÂM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự và phát động phong trào.

Lễ phát động nhằm vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế để tập luyện thường xuyên; từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: LÂM - HUY

Đây cũng là dịp phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hội, liên đoàn và câu lạc bộ trong phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: HUY - LÂM

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là lời kêu gọi hành động vì sức khỏe cộng đồng, vì chất lượng cuộc sống và vì một Đà Nẵng năng động, văn minh, đáng sống.

Từ sáng sớm, các lực lượng tham gia đã chủ động xếp đội hình chờ lễ phát động. Ảnh: LÂM - HUY

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên giúp nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật, giải tỏa căng thẳng, xây dựng lối sống tích cực; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa con người với con người trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, thông điệp của lễ phát động sẽ không dừng lại ở khẩu hiệu, mà thực sự trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong mỗi gia đình, cơ quan, trường học, khu dân cư và từng người dân thành phố.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ phát động. Ảnh: LÂM - HUY

Mỗi người hãy chọn cho mình ít nhất một môn thể thao phù hợp; mỗi ngày dành thời gian vận động; mỗi gia đình cùng xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe.

Đó có thể là đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickleball, thể dục dưỡng sinh hay bất kỳ hình thức vận động nào phù hợp. Điều quan trọng là duy trì đều đặn, an toàn và bền bỉ mỗi ngày.

Các bạn trẻ hào hứng đi bộ hưởng ứng. Ảnh: LÂM - HUY

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế và không gian thể thao công cộng; tổ chức đa dạng các hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính và điều kiện của người dân.

Mỗi cơ quan, trường học, khu dân cư cần trở thành một điểm sáng trong phong trào rèn luyện thân thể; mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện để lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu không chỉ là một đô thị phát triển, hiện đại, mà còn là thành phố của những con người khỏe mạnh, tích cực và hạnh phúc.

Các chiến sĩ trẻ tham gia lễ phát động. Ảnh: LÂM - HUY

Phát triển thể thao quần chúng chính là đầu tư cho con người, vun đắp nguồn lực quý giá để thành phố phát triển lâu dài.

“Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào, biến việc tập luyện thể thao thành nhu cầu tự thân, thành thói quen hằng ngày và thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Đà Nẵng.

Khỏe để học tập, lao động và cống hiến; khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc; khỏe để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Hàng nghìn người tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: LÂM - HUY

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau lễ phát động, UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động nhân dân duy trì tập luyện; phát triển câu lạc bộ, nhóm tập luyện và các hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động lựa chọn môn thể thao phù hợp, đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong học tập, làm việc và đời sống.

Lãnh đạo thành phố tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: LÂM - HUY