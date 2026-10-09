Đà Nẵng: 284 học viên được cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ cứu hộ

Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa đào tạo. Ảnh: Bộ CHQS thành phố

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự và phát biểu bế mạc. Cùng dự có Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện lãnh đạo nhà trường.

Khóa học khai mạc ngày 25/8, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Việc đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các địa bàn thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa lũ.

Trong thời gian đào tạo, học viên được trang bị kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy; kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khẩn cấp.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kiểm tra phương tiện trước khi vận hành; điều động, quay trở, cập và rời bến; phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố cùng các kỹ năng cứu sinh, cứu hộ.

Các học viên được đào tạo gắn với thực tế địa phương, xử lý tình huống nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Ảnh: Bộ CHQS thành phố

Phần thực hành chú trọng khả năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương, gắn kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hành, lớp học đã phối hợp với các lực lượng và người dân cứu sống một người bị đuối nước tại chân cầu Thuận Phước.

Sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Quá trình đào tạo, kiểm tra bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Kết quả khóa học góp phần củng cố lực lượng vận hành phương tiện thủy tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.