Đà Nẵng: 244 khu vực được đề xuất phát triển nhà ở thương mại

Sở Xây dựng Đà Nẵng đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát danh mục dự án và các khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại, bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch và nhu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Theo tổng hợp ban đầu, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa phương đã đề xuất 244 khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại. Song đây mới là danh sách đề xuất, chưa phải danh mục được thành phố chấp thuận. Các khu vực sẽ tiếp tục được xem xét, đánh giá trên cơ sở quy hoạch, tình trạng pháp lý và tính cần thiết của từng dự án.

Việc sàng lọc này có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường bất động sản (Ảnh: PV)

Theo định hướng của đơn vị tư vấn, những dự án đã có trong Chương trình phát triển nhà ở trước đây và vẫn phù hợp với quy hoạch sẽ được ưu tiên rà soát. Cùng với đó, các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt, các dự án có khả năng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Những khu vực từng có cơ sở pháp lý nhưng chưa được đưa vào Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt cũng được xem xét bổ sung. Đối với các đề xuất mới từ địa phương, tiêu chí quan trọng là sự cần thiết trong chỉnh trang đô thị, khả năng triển khai và mức độ phù hợp với định hướng phát triển chung.

Việc sàng lọc này có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường bất động sản. Bởi lẽ, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại là một trong những cơ sở để thành phố định hướng thu hút đầu tư, chủ động chuẩn bị nguồn cung dự án và tổ chức phát triển không gian đô thị. Khi các khu vực được rà soát kỹ về pháp lý, quy hoạch và hạ tầng, quá trình chuẩn bị đầu tư sẽ có cơ sở rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng đề xuất dự án thiếu tính khả thi hoặc chồng lấn với quy hoạch hiện hành.

Để có căn cứ đánh giá, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp tọa độ ranh giới các khu vực đề xuất theo hệ tọa độ VN2000. Trên cơ sở đó, ngành chức năng sẽ đối chiếu với Quy hoạch chung thành phố và các quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt; đồng thời xây dựng sơ đồ vị trí, công khai thông tin để làm cơ sở kêu gọi đầu tư.

Đối với những khu vực không có tọa độ ranh giới, Sở Xây dựng cho biết chưa có cơ sở để đánh giá và sẽ không tổng hợp vào danh mục dự kiến phát triển nhà ở. Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá cụ thể sự cần thiết đầu tư của từng vị trí, chủ động đề xuất loại bỏ những khu vực không đáp ứng yêu cầu.

Song song với việc rà soát các khu vực mới, dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở còn cập nhật tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã hoàn thành và những dự án đang thực hiện. Sở Tài chính được đề nghị cung cấp, đối chiếu số liệu liên quan; các đơn vị cũng cần cập nhật những dự án đang được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội nhưng chưa được đưa vào chương trình đã phê duyệt.

Song song với việc rà soát các khu vực mới, dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở còn cập nhật tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã hoàn thành và những dự án đang thực hiện (Ảnh: C. Thái)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND thành phố. Việc cập nhật Chương trình phát triển nhà ở vì vậy cần bảo đảm sự đồng bộ giữa định hướng phát triển nhà ở với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch đô thị, nông thôn liên quan.

Với thị trường bất động sản, việc xác định rõ khu vực nào có thể phát triển nhà ở thương mại, khu vực nào cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện pháp lý sẽ giúp thông tin về nguồn cung dự án minh bạch hơn. Đây cũng là cơ sở để nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực và lựa chọn cơ hội phù hợp, thay vì phát triển dự án theo đề xuất thiếu sự kết nối với quy hoạch chung.

Việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 được kỳ vọng góp phần cơ cấu lại danh mục dự án, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo thêm nguồn lực cho phát triển đô thị. Dự kiến, hồ sơ điều chỉnh sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 12/2026, trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.