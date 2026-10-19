Đà Nẵng: 20.000 thanh niên, học sinh tham gia hành trình 'Tuổi trẻ với biển đảo quê hương'

Học sinh cùng tương tác, trả lời câu hỏi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo. Ảnh: T.HƯƠNG

Tại chương trình, học sinh được giới thiệu, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; trực tiếp tìm hiểu những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, đây là sự kiện khép lại chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt từ tháng 3/2026 tại các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tại Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Điện Bàn Đông. Ảnh: T.HƯƠNG

Hành trình đã mở ra những nhịp cầu cảm xúc, đưa lịch sử và tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với 20.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển.

Thông qua các hoạt động, ban tổ chức hướng đến mục tiêu biến nhận thức thành hành động cụ thể, gắn liền tình yêu biển, đảo với nhiệm vụ học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ.

[VIDEO] - Hành trình triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”: