Đà Nẵng: 100% thôn, cụm dân cư hoàn thành việc xóa lõm sóng viễn thông trong năm 2026

Quyết liệt triển khai các giải pháp xóa vùng lõm sóng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đà Nẵng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển hạ tầng viễn thông, khắc phục tình trạng mất sóng, yếu sóng tại các khu vực dân cư, đặc biệt là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo thống kê sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, tính đến 1/7/2025, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn tới 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng, trong đó, có hơn 14 thôn chưa có điện lưới.

Các điểm lõm sóng viễn thông ở vùng núi Đà Nẵng được cõng thiết bị đến lắp đặt.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông. Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, các sở, ngành, địa phương, và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát, khảo sát thực tế, xác định vị trí và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng thôn, cụm dân cư, khu vực lõm sóng.

Trong quá trình triển khai, thành phố đã huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, ưu tiên tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng mới các trạm thu phát sóng di động (BTS), đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng, đất đai, nguồn điện và điều kiện thi công tại các địa bàn miền núi.

Qua quá trình khảo sát thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Đà Nẵng đã rà soát, phát hiện và bổ sung thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu, qua đó mở rộng phạm vi triển khai, bảo đảm việc khắc phục được thực hiện toàn diện, sát với tình hình thực tế.

Hoàn thành xóa lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho hay, nhờ chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến nay, địa phương hoàn thành xóa lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% mục tiêu đề ra.

TP Đà Nẵng đã hoàn thành xóa 116/116 thôn, điểm dân cư lõm sóng, đạt chỉ tiêu 100% kế hoạch đề ra.

Trong đó, Viettel Đà Nẵng đã phối hợp triển khai xây dựng và phát sóng hơn 36 trạm BTS, thực hiện xóa lõm sóng tại 143 thôn, cụm dân cư trên địa bàn 18 xã. Nhiều khu vực miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhiều nơi chưa có điện lưới, giao thông khó khăn,trước đây chưa có sóng hoặc chất lượng sóng không bảo đảm, nay đã được cung cấp dịch vụ viễn thông di động 4G, 5G góp phần cải thiện điều kiện liên lạc, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ số của người dân.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống, thành phố đã chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế tại những khu vực đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, chưa thể đầu tư hạ tầng viễn thông thông thường.

Cụ thể, TP Đà Nẵng đã đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cấp 14 bộ Internet vệ tinh Starlink lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo còn lõm sóng. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viettel Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng triển khai lắp đặt, bàn giao và đưa vào sử dụng 14 bộ thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink tại 4 thôn ở các xã (A Vương, La Dêê, Phước Thành) và 10 cơ sở đào tạo tại các địa phương này.

Việc ứng dụng Internet vệ tinh đã mở thêm phương án kết nối Internet tại các khu vực địa hình phức tạp, góp phần bảo đảm hoạt động thông tin liên lạc, phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Việc xóa điểm lõm sóng sẽ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng khẳng định, việc hoàn thành xóa lõm sóng không chỉ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ viễn thông, Internet mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử và các ứng dụng số phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và UBND các xã rà soát, bổ sung các cụm dân cư còn yếu sóng cục bộ, tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027, từng bước nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, bảo đảm kết nối thông tin liên lạc ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất và được UBND TP thống nhất triển khai lắp sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ viễn thông internet vệ tinh starlink cho 6 xã biên giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm mục đích phòng chống thiên tai.