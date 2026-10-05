Sốt xuất huyết có thể mắc nhiều lần do virus Dengue có 4 tuýp huyết thanh khác nhau. Người từng mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm, thậm chí bệnh có thể diễn tiến nặng nếu chủ quan, không được theo dõi và điều trị kịp thời.

Thời điểm nào người bệnh mắc sốt xuất huyết cần cần đặc biệt lưu ý?

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết đốt của muỗi Aedes, đặc biệt là muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn).

Bệnh có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn. Người mắc thường có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ, đau hốc mắt, buồn nôn, phát ban.

Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng với chảy máu, giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, sốc và cần được điều trị tại bệnh viện.

Đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể tái nhiễm, cần cảnh giác. (Ảnh minh họa)

Một điểm quan trọng là một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần vì virus Dengue có 4 type huyết thanh: DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi mắc một type, cơ thể chủ yếu hình thành miễn dịch với type đó, không có nghĩa được bảo vệ lâu dài trước cả 4 type.

Sốt xuất huyết Dengue có một đặc điểm khiến nhiều người dễ chủ quan: bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm ngay khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát, người bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi thân nhiệt bắt đầu trở về bình thường.

Trong giai đoạn này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương. Nếu diễn tiến nặng, người bệnh có nguy cơ giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Số lượng tiểu cầu cũng có thể giảm, kèm theo các biểu hiện xuất huyết.

Điều đáng lưu ý là việc hết sốt không đồng nghĩa bệnh đã khỏi. Khi thấy nhiệt độ cơ thể giảm, người bệnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn và gia đình dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn cần tiếp tục theo dõi sát để phát hiện sớm những bất thường.

Người từng bị mắc sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ mắc bệnh trở lại

Đặc biệt, trong những ngày đầu sau khi giảm sốt, bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện xuất huyết hoặc trụy mạch do thoát huyết tương. Vì vậy, người bệnh và gia đình không nên lơ là theo dõi chỉ vì thấy sốt đã giảm hoặc hết.

Nhiều người cho rằng sau khi đã mắc sốt xuất huyết một lần, cơ thể sẽ có miễn dịch và không cần tiêm vaccine. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa đầy đủ.

Theo bác sĩ, virus Dengue có 4 type huyết thanh gồm DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi nhiễm một type, cơ thể có thể hình thành miễn dịch lâu dài với type virus đó, nhưng khả năng bảo vệ này không đồng nghĩa với việc người bệnh được miễn nhiễm lâu dài trước 3 type còn lại.

Chính vì thế, người từng mắc sốt xuất huyết một lần không đồng nghĩa với việc sẽ miễn nhiễm với bệnh trong những lần sau mà vẫn có nguy cơ tái nhiễm với type virus Dengue khác. Cho nên, mọi người cần tiếp tục chủ động phòng muỗi, theo dõi các dấu hiệu bất thường khi mắc bệnh. Với vaccine sốt xuất huyết, người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được khám sàng lọc và tư vấn cụ thể trước khi tiêm, thay vì tự đánh giá mình có phù hợp hay không.