Đá lớn lăn từ sườn đồi xuống đè sập quán hàng ở Tuyên Quang

Thông tin ban đầu, vụ đá lớn lăn từ sườn đồi xuống tuyến đường qua thôn 2, xã Nà Hang (Tuyên Quang) đã gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17.10. Nhiều tảng đá lớn bất ngờ lăn từ sườn đồi xuống đường, đè sập một quán bán hàng của người dân và ảnh hưởng đến 3 hộ dân sinh sống gần khu vực.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã khoanh vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo và di dời một số hộ dân lân cận đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện được huy động để dọn dẹp đất đá, bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực.

Địa phương đồng thời kiểm tra địa chất, đánh giá nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.