Hoa và âm nhạc là bản giao hòa ở Đà Lạt - Lâm Đồng

Từ danh hiệu đến hệ sinh thái sáng tạo

Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu và đời sống văn hóa phong phú, Đà Lạt từ lâu là điểm đến nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng. Những năm gần đây, các chương trình biểu diễn, lễ hội âm nhạc và hoạt động nghệ thuật cộng đồng góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch, đồng thời tạo thêm không gian để âm nhạc hiện diện trong đời sống đô thị.

Hoa và âm nhạc, bản giao hưởng sắc màu

Việc gia nhập UCCN ở lĩnh vực âm nhạc cuối năm 2023 tạo thêm cơ sở để Đà Lạt định hình hướng phát triển dựa trên nguồn lực văn hóa và sáng tạo. Danh hiệu này cũng đặt ra yêu cầu mới: không dừng ở việc tổ chức các chương trình biểu diễn quy mô lớn, mà cần xây dựng môi trường để hoạt động sáng tạo được duy trì thường xuyên, có sự tham gia của nghệ sĩ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thực tế, Đà Lạt có nhiều chất liệu để phát triển hệ sinh thái âm nhạc, từ Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đến các hoạt động biểu diễn đương đại, những sân khấu ngoài trời tại quảng trường Lâm Viên và các thiết chế văn hóa như Bảo tàng Lâm Đồng. Sự kết hợp giữa di sản bản địa với các loại hình nghệ thuật hiện đại có thể tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng, đồng thời mở rộng cơ hội sáng tạo cho nghệ sĩ địa phương.

Biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời quảng trường Lâm Viên

Tuy nhiên, để những lợi thế này được khai thác hiệu quả, cần có sự kết nối giữa các không gian, đơn vị tổ chức và lực lượng sáng tạo. Hoạt động âm nhạc cần được duy trì với lịch trình phù hợp, có sự đầu tư về chuyên môn, nhân lực và cơ sở vật chất, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào những sự kiện mang tính thời điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định, danh hiệu UNESCO chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra cơ hội nghề nghiệp thực tế cho đội ngũ sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân, đồng thời kết nối chặt chẽ với du lịch và thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định, danh hiệu UNESCO chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra cơ hội nghề nghiệp thực tế

Cùng quan điểm về yêu cầu xây dựng môi trường sáng tạo lâu dài, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, một Thành phố Sáng tạo âm nhạc muốn phát triển bền vững cần có hệ sinh thái sáng tạo vững mạnh và bao trùm. Trong đó, nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cần cùng tham gia, hợp tác; việc đầu tư cho tài năng và hạ tầng văn hóa giữ vai trò quan trọng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

Những sự kiện như Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang hay Lễ hội nhạc Jazz quốc tế là cơ hội để Đà Lạt mở rộng giao lưu, giới thiệu năng lực tổ chức và thu hút nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Song, hiệu quả lâu dài cần được nhìn nhận ở khả năng tạo dựng mạng lưới hợp tác, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, cũng như mở thêm cơ hội hoạt động nghề nghiệp cho lực lượng sáng tạo tại địa phương.

Gắn phát triển âm nhạc với bản sắc và sinh kế cộng đồng

Cùng với việc mở rộng các hoạt động nghệ thuật đương đại, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa là yêu cầu quan trọng trong định hướng phát triển Thành phố Sáng tạo âm nhạc. Những giá trị của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức âm nhạc truyền thống cần được đặt trong mối liên hệ với đời sống hôm nay.

Biểu diễn nghệ thuật tại Festival Hoa Đà Lạt

Các chương trình biểu diễn cồng chiêng, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống hay sản phẩm du lịch gắn với văn hóa cộng đồng có thể mở thêm cơ hội để nghệ nhân tham gia hoạt động sáng tạo, truyền dạy và giới thiệu di sản. Khi được tổ chức phù hợp, người dân địa phương, nhất là cộng đồng các dân tộc thiểu số, có điều kiện tham gia trực tiếp vào chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và hưởng lợi từ những giá trị do chính họ gìn giữ.

Tuy nhiên, khai thác di sản cần đi cùng trách nhiệm bảo tồn. GS.TS Nguyễn Thị Hiền, Đại học Quốc gia Hà Nội, từng lưu ý về yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng thương mại hóa di sản, đồng thời xem danh hiệu UNESCO là công cụ tham chiếu linh hoạt trong quá trình xây dựng chính sách, thay vì áp dụng những quy định hành chính cứng nhắc.

Lễ hội nhạc Jazz quốc tế vừa diễn ra tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Ở góc độ phát triển đô thị, âm nhạc cũng có thể góp phần làm mới các không gian công cộng, tạo thêm địa điểm sinh hoạt văn hóa và tăng sự gắn kết giữa người dân với thành phố. Điều này đòi hỏi việc tổ chức hoạt động nghệ thuật phải tính đến khả năng tiếp cận của cộng đồng, sự đa dạng về đối tượng thưởng thức và điều kiện duy trì lâu dài.

PGS. TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh phân tích, Đà Lạt cần chuyển từ một đô thị có đời sống âm nhạc phong phú sang đô thị mà âm nhạc trở thành nguồn lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ bản sắc và tăng cường hội nhập. Định hướng này cần phát huy đồng bộ các nguồn lực văn hóa, lấy con người làm trung tâm, gắn bảo tồn với phát triển đương đại.

Các hoạt động âm nhạc truyền thống góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương

Từ danh hiệu Thành phố Sáng tạo âm nhạc, Đà Lạt có thêm cơ hội định hình hướng phát triển đô thị dựa trên văn hóa và sáng tạo. Để cơ hội ấy trở thành giá trị cụ thể, điều quan trọng là xây dựng được môi trường hoạt động bền vững, trong đó nghệ sĩ có điều kiện sáng tạo, nghệ nhân có cơ hội trao truyền di sản, cộng đồng được tham gia và thụ hưởng.

Khi âm nhạc hiện diện thường xuyên trong đời sống, danh hiệu UNESCO mới thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển của Đà Lạt - Lâm Đồng.