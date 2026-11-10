Đà Lạt thêm không gian kinh tế đêm trước thềm Festival Hoa

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Đại Hành, khu Hòa Bình... là một trong những không gian kinh tế đêm sôi động nhất tại trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hình thành những tuyến phố đặc trưng

Đà Lạt từ lâu có các hoạt động về đêm, tập trung chủ yếu tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên, các hoạt động còn phân tán, sản phẩm chưa phong phú, thiếu sự kết nối thành những không gian trải nghiệm có điểm nhấn.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Hậu cho biết địa phương đang triển khai phương án tổ chức lại khu vực chợ đêm Nguyễn Thị Minh Khai và các không gian lân cận. Hiện chợ đêm có 591 hộ kinh doanh, chủ yếu buôn bán quần áo, sản phẩm len, đặc sản địa phương, hàng lưu niệm và thức ăn đường phố.

Chợ đêm Đà Lạt hiện có 591 hộ kinh doanh, chủ yếu buôn bán quần áo, sản phẩm len, đặc sản và thức ăn đường phố

Theo đề xuất của địa phương, khu vực công viên Nguyễn Thị Minh Khai, rộng khoảng 3.000 m², có thể được tổ chức thành công viên đa chức năng, kết hợp không gian ẩm thực chất lượng cao. Việc khai thác khu vực này dự kiến thực hiện theo hướng xã hội hóa, lựa chọn đơn vị tổ chức kinh doanh thông qua đấu thầu.

Hoạt động mua bán tại chợ đêm Nguyễn Thị Minh Khai thu hút đông đảo người dân và du khách

Trong khi đó, các hộ kinh doanh sản phẩm len được định hướng bố trí tập trung trên đường Lê Thị Hồng Gấm, cách khu vực chợ đêm hiện hữu hơn 1 km. Cách sắp xếp này nhằm tạo một tuyến mua sắm có tính chuyên biệt, đồng thời giảm áp lực cho không gian chợ đêm.

Địa phương cũng đề xuất tổ chức đường Lê Đại Hành thành tuyến phố đi bộ, kết hợp biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật đường phố, kết nối với không gian đi bộ Hòa Bình. Khu vực rạp Hòa Bình và các công trình lân cận sẽ được nghiên cứu chỉnh trang, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân và du khách.

Khu vực công viên Nguyễn Thị Minh Khai được đề xuất tổ chức thành không gian đa chức năng, kết hợp các hoạt động ẩm thực và dịch vụ

Theo ông Hậu, đối với khu vực công viên Nguyễn Thị Minh Khai và Hòa Bình, dự kiến được đầu tư khoảng 26 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2027. Những khu vực dịch vụ, thương mại khác được định hướng huy động nguồn lực xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Từ nay tới Festival Hoa Đà Lạt không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án chỉnh trang khu vực trung tâm Đà Lạt, chú trọng tính thẩm mỹ, kiến trúc và sự hài hòa với cảnh quan. Trong đó, cần tính toán hợp lý quy mô, thiết kế các gian hàng, ki-ốt, tiện ích công cộng và phương án sắp xếp hộ kinh doanh, bảo đảm tạo sự đồng thuận.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (ở giữa) khảo sát thực tế khu vực chợ đêm Đà Lạt ngày 12/10. (Ảnh: Diễm Thương)

Công viên Nguyễn Thị Minh Khai cần được xác định là điểm nhấn trong không gian kinh tế đêm Đà Lạt. Vì vậy, các đơn vị phải sớm hoàn thiện phương án, triển khai đúng tiến độ để khu vực này kịp chỉnh trang, đưa vào phục vụ người dân và du khách trước Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Mở rộng không gian kinh tế đêm

Bên cạnh khu vực chợ đêm và khu Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt đề xuất nghiên cứu thêm các không gian kinh tế đêm tại đường Nguyễn Văn Cừ, công viên Ánh Sáng, khu vực quanh hồ Xuân Hương và tuyến kết nối đến ga Đà Lạt.

Khu vực công viên Nguyễn Thị Minh Khai nằm giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Đại Hành có diện tích khoảng 3.000 m², dự kiến được quy hoạch thành không gian ẩm thực, kết hợp công viên đa mục đích

Trong đó, đường Nguyễn Văn Cừ được định hướng phát triển các hoạt động mua sắm, dịch vụ thương mại có chất lượng. Những khu vực quanh hồ Xuân Hương có thể tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí gắn với cảnh quan. Việc kết nối các điểm này sẽ góp phần tạo thành không gian trải nghiệm liên tục thay vì những điểm kinh doanh riêng lẻ.

Địa phương cũng đề cập việc tổ chức, quản lý các hoạt động tại khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trương Công Định theo hướng phù hợp với đặc điểm từng tuyến phố, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm.

Đường Lê Đại Hành tại khu vực Hòa Bình được nghiên cứu tổ chức thành tuyến phố đi bộ, kết hợp các hoạt động âm nhạc và nghệ thuật đường phố

Từ lợi thế Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tăng cường các sân khấu âm nhạc cộng đồng tại công viên, khu vực hồ Xuân Hương và không gian công cộng. Những chương trình biểu diễn đường phố, âm nhạc acoustic, jazz, indie có thể được tổ chức định kỳ, tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ du khách.

Một hướng khai thác khác là nghiên cứu tổ chức các chuyến tàu đêm trên tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát, kết hợp âm nhạc và trải nghiệm di sản. Về lâu dài, tỉnh có thể nghiên cứu các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, khai thác câu chuyện văn hóa của các dân tộc Cơ Ho, Mạ, Chu Ru trên địa bàn.

Không gian quanh hồ Xuân Hương với cung đường Trần Quốc Toản chạy bao quanh hồ có nhiều lợi thế để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí phục vụ người dân, du khách về đêm

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, các địa điểm được đề xuất nghiên cứu tổ chức kinh tế đêm gồm: đường Nguyễn Du, Lữ Gia, khu dân cư số 1 và khu vực Nguyên Tử Lực. Những không gian này có thể phát triển các hoạt động đi bộ, ẩm thực, mua sắm, chợ đêm và dịch vụ thương mại.

Đáng chú ý, khu vực Nguyên Tử Lực được đề xuất nghiên cứu khoảng 10 ha đất để hình thành tổ hợp thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí. Khu vực đường Nguyễn Du cũng được xem xét phát triển các dịch vụ ẩm thực, thương mại và lưu trú du lịch.

Khu vực ga Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt) ngành đường sắt đã và đang khai thác các sản phẩm du lịch về đêm, gắn với trải nghiệm di sản

Địa phương đồng thời đề xuất rà soát một số khu vực đồi Thống Nhất, đồi Quốc Tế (vườn hoa Đà Lạt) để nghiên cứu khả năng khai thác kinh tế đêm khi đủ điều kiện về mặt bằng và thủ tục. Việc mở rộng đường Lữ Gia đến hồ lắng số 1 cũng được đặt ra nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực.

Ngoài các không gian công cộng, việc thu hút đầu tư tại những điểm du lịch như: Thung lũng Tình yêu, đồi Mộng Mơ, đồi Thống Nhất, hồ Than Thở và khu thương mại Hoàng Đế cũng được xem là hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ về đêm.

Một trong những yêu cầu lãnh đạo tỉnh đặt ra cho địa phương và các sở, ngành liên quan quá trình phát triển không gian hoạt động kinh tế đêm cần được tổ chức hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến đời sống người dân

Theo ngành văn hóa, kinh tế đêm tại Đà Lạt còn nhiều hạn chế. Các hoạt động chưa hình thành mạng lưới liên kết, sản phẩm đặc trưng chưa rõ nét; một số khu vực còn bất cập về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và bãi đỗ xe.

Thời tiết lạnh, mưa vào buổi tối cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tổ chức hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tiếng ồn, rác thải, hàng rong và chất lượng dịch vụ cần được tính toán ngay từ khâu xây dựng phương án.

Không gian công cộng khu vực trung tâm Đà Lạt cần được khai thác hài hòa giữa hoạt động thương mại, dịch vụ và yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị về đêm

Bài toán quản lý và giữ bản sắc Đà Lạt

Đà Lạt có lợi thế về cảnh quan, khí hậu, kiến trúc và đời sống văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, phát triển kinh tế đêm không đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động kinh doanh bằng mọi giá. Các không gian cần có tính toán về quy mô, thời gian hoạt động và đặc điểm từng khu vực, tránh gây áp lực lên khu dân cư cũng như làm ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” là dịp để tỉnh đẩy nhanh việc chỉnh trang, tổ chức các hoạt động văn hóa, thương mại và dịch vụ về đêm. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài không chỉ là tạo thêm điểm vui chơi trong những ngày lễ hội mà còn hình thành sản phẩm du lịch có khả năng duy trì thường xuyên.

Phát triển kinh tế đêm không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mà còn phải giữ được nét yên bình, bản sắc riêng của phố núi

Việc thí điểm, đánh giá hiệu quả từng khu vực, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và xây dựng cơ chế quản lý phù hợp sẽ là những bước quan trọng. Qua đó, kinh tế đêm có thể trở thành một phần trong đời sống đô thị Đà Lạt, vừa tạo thêm sinh kế, tăng sức hút du lịch, vừa giữ được nét riêng của phố núi.