Đà Lạt tất bật điểm tô sắc hoa trước mùa lễ hội
Còn gần 2 tháng nữa mới đến cao điểm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, nhưng thời điểm hiện tại hàng chục ngàn chậu hoa đã được đưa xuống phố, điểm tô các công viên, tuyến đường và không gian công cộng khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng).
Những ngày này, các phường trung tâm Đà Lạt đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc cây xanh và hoàn thiện các tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng tham gia làm đẹp không gian công cộng, khu dân cư.
Ghi nhận tại công viên Sương Nguyệt Ánh, đảo Bích Câu (hồ Xuân Hương), không gian công cộng quanh hồ Xuân Hương, công viên Trần Hưng Đạo… đã được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau để du khách tham quan chụp ảnh.
Theo ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 100.000 túi chậu hoa các loại phục vụ tu bổ, thay thế, làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí trọng điểm. Đối với các không gian, tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, cũng có khoảng 70.000 túi chậu hoa được đưa trang trí quanh hồ Xuân Hương, dọc tuyến đường Lê Đại Hành, nhiều không gian công cộng.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12-2026. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 19-12 tại quảng trường Lâm Viên, chương trình nghệ thuật chào năm mới kết hợp lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 31-12-2026.
>> Báo SGGP ghi nhận không gian hoa tại Đà Lạt:
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/da-lat-tat-bat-diem-to-sac-hoa-truoc-mua-le-hoi-post878141.html