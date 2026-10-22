Đà Lạt tất bật điểm tô sắc hoa, sẵn sàng đón Festival

Đà Lạt khẩn trương điểm tô sắc hoa, sẵn sàng đón Festival Hoa lần thứ XI năm 2026

Chung tay làm đẹp phố phường

Những ngày này, tại các phường của Đà Lạt, không khí chuẩn bị cho Festival Hoa lần thứ XI đang trở nên khẩn trương. Bên cạnh công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường, việc trồng hoa, chăm sóc cây xanh được các địa phương chú trọng, góp phần tạo dựng không gian đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Các cơ quan, đơn vị phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”

Hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, huy động sự tham gia của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân.

Những bồn hoa được chăm chút, những tuyến đường được vệ sinh, những khoảng xanh được bổ sung không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức chương trình phát động ra quân trồng hoa, trồng cây xanh và vệ sinh môi trường tại khu vực mũi tàu đường Trương Công Định - Phan Đình Phùng.

Cán bộ, Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt tích cực trồng thêm hoa, xây dựng tiểu cảnh chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã triển khai trồng hoa tại khu vực tổ chức chương trình, đồng thời vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, hẻm phố, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Từ những phần việc cụ thể, phong trào làm đẹp đô thị từng bước lan tỏa, khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, lập lại trật tự vỉa hè, đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Qua đó, phường hướng đến xây dựng cảnh quan các tuyến đường, góc phố và khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách khi đến với Đà Lạt.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Lạt trồng hoa, cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Cùng với trồng hoa, cây xanh, các địa phương cũng rà soát những vị trí cần sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm việc đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách trong dịp lễ hội.

Hoàn thiện không gian hoa đón Festival

Không chỉ tại các khu dân cư, công viên và những vị trí công cộng trọng điểm của Đà Lạt cũng đang được tập trung chăm chút. Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt khẩn trương thực hiện các phần việc trồng, chăm sóc hoa, chỉnh trang khuôn viên và xây dựng các tiểu cảnh phục vụ Festival.

Công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt khẩn trương thực hiện các phần việc trồng, chăm sóc hoa, chỉnh trang khuôn viên và xây dựng các tiểu cảnh phục vụ Festival

Tại những công viên, vườn hoa và không gian công cộng, các loại hoa với màu sắc đa dạng được bố trí, chăm sóc phù hợp với từng vị trí, góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị. Mỗi công trình hoa, mỗi tiểu cảnh đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu lựa chọn chủng loại, phối hợp màu sắc, bố trí không gian đến chăm sóc, duy trì độ tươi và tính thẩm mỹ.

Tại những công viên, vườn hoa và không gian công cộng, các loại hoa với màu sắc đa dạng được bố trí, chăm sóc phù hợp với từng vị trí

Theo kế hoạch chuẩn bị cảnh quan phục vụ Festival, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt chuẩn bị 67.500 chậu hoa và dự kiến khoảng 100.000 túi chậu để phục vụ việc tu bổ, thay thế và làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí quan trọng trên địa bàn.

Nguồn hoa dự phòng này giúp đơn vị chủ động duy trì cảnh quan tươi mới, kịp thời thay thế những chậu hoa xuống sắc, nhất là khi các hoạt động lễ hội diễn ra trong thời gian dài.

Tại những công viên, vườn hoa và không gian công cộng, các loại hoa với màu sắc đa dạng được bố trí, chăm sóc phù hợp với từng vị trí

Công việc chuẩn bị hoa không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm số lượng mà còn phải được tính toán theo từng thời điểm, từng chương trình và từng không gian trưng bày. Hoa cần được gieo trồng, chăm sóc đúng quy trình để đạt độ sinh trưởng, màu sắc và thời điểm nở phù hợp. Trong điều kiện thời tiết Đà Lạt có thể thay đổi, việc theo dõi sinh trưởng, điều chỉnh chế độ chăm sóc và chủ động nguồn hoa thay thế càng trở nên quan trọng.

Từ nay đến thời điểm khai mạc Festival, các phần việc trồng, chăm sóc và hoàn thiện tiểu cảnh sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Cùng với những khu vực được đầu tư trang trí quy mô lớn, các tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng cũng được chú trọng làm đẹp, tạo sự kết nối giữa những điểm nhấn lễ hội với cảnh quan đô thị thường ngày.

Đà Lạt điểm tô sắc hoa, sẵn sàng đón Festival Hoa lần thứ XI

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng dự kiến khởi động từ tháng 11, không khí lễ hội tiếp tục được lan tỏa sau Tết Nguyên đán. Thời gian tổ chức kéo dài đòi hỏi các đơn vị chủ động kế hoạch sản xuất, bố trí và chăm sóc hoa theo từng giai đoạn, bảo đảm cảnh quan duy trì sức sống và vẻ đẹp xuyên suốt mùa lễ hội.

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa lần thứ XI không chỉ là dịp tôn vinh nghề trồng hoa và những giá trị đặc trưng của đô thị mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Định hướng xây dựng hình ảnh “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh” cũng đặt ra yêu cầu gắn vẻ đẹp rực rỡ của hoa với không gian xanh, cảnh quan hài hòa và mục tiêu phát triển bền vững.

Việc trồng, chăm sóc và hoàn thiện tiểu cảnh hoa đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Lạt tiếp tục triển khai đồng bộ

Từ sự chủ động của chính quyền, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến sự hưởng ứng của từng người dân, công tác chuẩn bị cho Festival Hoa đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi những vườn hoa đồng loạt khoe sắc, những tiểu cảnh dần hoàn thiện và phố phường trở nên khang trang hơn, Đà Lạt sẽ đón mùa lễ hội bằng chính vẻ đẹp đặc trưng của mình.