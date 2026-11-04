Đà Lạt sắp vào hội hoa, đường đến làng hoa lại 'nở' đầy ổ gà

Làng hoa Vạn Thành không chỉ là một điểm tham quan ở Đà Lạt mà còn là một trong những vùng trồng hoa lâu đời, nổi tiếng nhất của thành phố, đặc biệt gắn với thương hiệu hoa hồng Đà Lạt. Đây cũng là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm. Thời gian qua, người dân và du khách phản ánh tuyến đường từ trung tâm Đà Lạt, phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) đi về làng hoa Vạn Thành xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường rách nát khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tại vòng xoay đường Hoàng Văn Thụ giao nhau với đường Vạn Thành đi về làng hoa Vạn Thành, mặt đường rách nát và xuất hiện nhiều ổ gà lớn.

Bên trong làng hoa Vạn Thành, mặt đường hư hỏng nhiều nơi, ổ gà nằm khắp nơi khiến việc di chuyển của người dân và du khách trở nên khó khăn.

Mặt đường lồi lõm te tua, các phương tiện phải tỏa ra tìm lối đi phù hợp, né tránh các ổ gà.

Theo người dân sống tại làng hoa Vạn Thành, tình trạng này xảy ra từ lâu. Những khi mưa lớn hoặc đêm tối, người đi đường rất dễ xảy ra tai nạn và bị thương.

Tuyến đường này có nhiều điểm, khu du lịch nổi tiếng: Nông Trại Cún Puppy Farm, làng nấm Đà Lạt, Khu du lịch Vạn Hoa Đà Lạt... thu hút hàng ngàn lượt du khách đi lại qua đây.

Chị Nguyễn Thanh Nga (25 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cho biết: “Hiện tại hoa dã quỳ đã nở nhiều nơi trong làng hoa Vạn Thành. Tôi với bạn đi lang thang quanh đây để chụp ảnh nhưng đường đi xấu và nguy hiểm vì quá nhiều ổ gà. Đến được làng hoa thì ê ẩm khắp người”.

Mặt đường bong tróc, bị đứt gãy liên kết, bung rộp.

Để hạn chế tai nạn, người dân đành lấy những viên đá to lấp vào các ổ gà. Tuy nhiên, những “miếng vá” tạm thời này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường.

Ông Vũ Văn Tuyến (65 tuổi, ở làng hoa Vạn Thành) kể: “Cách đây khoảng 1 tuần, tôi chở cháu đi học vào sáng sớm thì thấy có người té ngã vì vấp ổ gà. Nhìn người ta bị thương đau đớn mà mình thấy lo quá chừng. Đường này nhiều ổ gà, đi không cẩn thận là té, nguy hiểm lắm”.

Cũng theo ông Tuyến, để cảnh báo người dân và du khách, bà con ở đây đặt nhiều vật: lốp xe, thùng, chậu nhựa trước các hố sâu để mọi người chủ động tránh né.

Các xe qua những đoạn hố sâu này khiến nước văng tung tóe.

Theo người dân, họ đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa, mở rộng tuyến đường này. Đây là tuyến kết nối trung tâm Đà Lạt với đèo Tà Nung, đi qua nhiều khu, điểm du lịch nên thường có lượng phương tiện đông, nhất là vào cao điểm du lịch và các kỳ nghỉ lễ, tết. Sắp tới, Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 18/12/2026 đến ngày 3/1/2027. Vì vậy việc đảm bảo an toàn di chuyển cho du khách càng trở nên cấp thiết.

Anh Nguyễn Thiện Nhân (du khách từ Đồng Nai) cho hay: “Tôi mong địa phương sớm sửa chữa tuyến đường này. Sắp tới là lễ, Tết nhưng để du khách di chuyển trên con đường như vậy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

“Mong sắp tới, du khách sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp thay vì phải di chuyển băng qua những hố sâu, ổ gà chi chít”, anh Nhân cho biết thêm.

Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Triêm - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết trước mắt địa phương sẽ cho đổ đá, vá lại tạm thời các đoạn đường hư trên tuyến đường làng hoa Vạn Thành. “Tỉnh đã có chủ trương đầu tư, sửa chữa tuyến đường này. Tuy nhiên do vướng một đoạn ở di tích Lăng mộ Nguyễn Hữu Hào nên tỉnh đang chờ ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đó bắt đầu triển khai các bước tiếp theo”, ông Triêm cho biết thêm.