Đô thị Đà Lạt là trung tâm của tỉnh Lâm Đồng, nơi tổ chức các sự kiện lớn của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Những ngày cuối tháng 11/2026, trong tiết trời se lạnh, Đà Lạt dần khoác lên mình diện mạo tươi mới.

Từ các tuyến phố trung tâm đến công viên, khu dân cư, công tác chỉnh trang cảnh quan, trang trí hoa và cây xanh đang được đẩy mạnh.

Đường tranh bích họa trên vách taluy dương gần đầu đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Những cụm hoa nhiều màu sắc, tiểu cảnh được bố trí tại các không gian công cộng, tạo thêm điểm nhấn cho phố núi.

Công tác nâng cấp vỉa hè, vệ sinh đường phố và chăm sóc cây xanh cũng được triển khai, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang.

Hoa dã quỳ khoe sắc vàng trong nắng lạnh trên trục Quốc lộ 20, đoạn đèo Mimosa kết nối vào đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng)

Hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, các cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh và người dân cùng tham gia làm đẹp cảnh quan.

Không khí chào đón Festival đang dần lan tỏa từ khu vực trung tâm đến từng khu phố.

Nút giao thông Kim Cúc - Trần Hưng Đạo - Ba Tháng Tư, nơi cửa ngõ vào đô thị Đà Lạt rực sắc hoa trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của hoa, nghề trồng hoa, quảng bá bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Lâm Đồng.

Hoa khoe sắc tại dải phân cách cố định trên đường Hồ Tùng Mậu trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026

Bên cạnh những không gian hoa đặc sắc, Festival năm nay còn có chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và du lịch phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/12, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Một tấm tranh cổ động và pa nô tấm lớn tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt 2026 giữa lòng đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng)

Tiểu cảnh đẹp của cây và hoa ở vòng xoay chợ Đà Lạt được trang trí chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Vào những ngày cuối tuần, Đà Lạt đông khách du lịch. Tình trạng ùn ứ tại một số nút giao vẫn xảy ra trong giờ cao điểm. Những sắc hoa rực rỡ chào đón Festival Hoa Đà Lạt giúp cho người đi đường cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa thời tiết se lạnh của đô thị trung tâm Lâm Đồng

Hoa nở rực trước công trình nụ hoa atisô, một biểu tượng mang tính dấu ấn của quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng)

Hoa viên trên đường Trần Quốc Toản bên hồ Xuân Hương được trang trí theo chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Vườn hoa Đà Lạt được bố trí thoáng đãng, tạo ấn tượng cho du khách khi đến Đà Lạt (Lâm Đồng)

Đồi Cù nằm ngay trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) được trang hoàng rực rỡ sắc hoa, tạo điểm nhấn cạnh hồ Xuân Hương

Đồi Cù là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan vào dịp lễ, cuối tuần và đặc biệt là trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026

Một góc rực sắc hoa được nhiều người đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại Đồi Cù Đà Lạt trước thềm Festival Hoa

Không gian hoa ngập tràn giữa nhiều tiểu cảnh đẹp trong khu vực Đồi Cù Đà Lạt (Lâm Đồng)

Các trục đường trung tâm đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được tích cực chỉnh trang, chuẩn bị cho sự kiện Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Công nhân chăm sóc cây xanh, hoa ở các khuôn viên giữa lòng đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng)

Các cơ quan, đơn vị chỉnh trang hàng rào, cây xanh và hoa để chào đón Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của hoa, nghề trồng hoa

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/12 tại quảng trường Lâm Viên