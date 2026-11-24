Phong linh hồng, loài hoa mới xuất hiện trên phố hoa

Diện mạo mới trên cung đường quen thuộc

Đà Lạt vốn nổi danh với ngàn hoa bốn mùa khoe sắc: từ vàng rực dã quỳ, mimosa, phượng tím đến hồng thắm mai anh đào. Thế nhưng, vài ngày trở lại đây, nhịp sống trên con dốc Đinh Tiên Hoàng bỗng chốc chậm lại bởi sự xuất hiện của một gam màu mới lạ. Từng chùm hoa phong linh hồng tròn đầy, mang sắc hồng pha tím nhạt dịu mắt, bung nở dày đặc trên những tán cây, nổi bật giữa nền trời xanh ngắt và cái se lạnh đặc trưng của phố núi cuối thu, đầu đông.

Du khách say mê thưởng ngoạn sắc phong linh

Dưới nắng sớm cao nguyên, những chùm bông lớn đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió lạnh, tạo nên một góc trời thơ mộng khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng khó lòng rời mắt. Không ít người dân địa phương lẫn du khách thập phương đã tranh thủ dừng xe, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên sắc hoa rực rỡ. Nhiều hot page của Đà Lạt cũng liên tục đăng những tấm ảnh của đường hoa, khách check in với phong linh hồng. Thậm chí nhiều người còn nhận định vui rằng “Chưa check in phong linh hồng là chưa tới Đà Lạt tháng 11”.

Chị Đỗ Minh Nguyên, một du khách đến từ Biên Hòa, Đồng Nai hào hứng chia sẻ: "Tôi lên Đà Lạt nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy hoa phong linh hồng nở rộ đẹp đến vậy ngay khu vực trung tâm. Sắc hoa rất nhẹ nhàng, sang trọng, lên ảnh cực kỳ nổi bật. Cảm giác như Đà Lạt lúc nào cũng biết cách làm mới mình để giữ chân du khách."

"Tân binh" vượt vạn dặm bén duyên đất cao nguyên

Theo những người trực tiếp chăm sóc hàng cây, phong linh hồng là giống hoa có nguồn gốc từ nước ngoài, mới được đưa về trồng thử nghiệm và tôn tạo cảnh quan tại Đà Lạt cách đây vài tháng. Thông thường, chu kỳ nở rộ của loài hoa này rơi vào khoảng dịp Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán.

Hoa được chăm sóc tốt, khoe sắc chào đón Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tuy nhiên, nhờ điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa cùng quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, những cây phong linh hồng trên dốc Đinh Tiên Hoàng đã nhanh chóng thích nghi và khoe sắc sớm hơn dự kiến.

Điều này lại mang đến cho phố núi thêm một sắc hoa ngay trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần XI, bên cạnh những loài hoa biểu tượng quen thuộc, du khách thập phương sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng thêm một loài hoa mới đầy sức hút - một "món quà" thiên nhiên vừa vượt vạn dặm đến với cao nguyên Lâm Viên để kịp góp sắc cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm.

Phong linh nở rộ suốt dọc đường Đinh Tiên Hoàng

Dấu ấn từ công tác xã hội hóa cảnh quan của HAUS Da Lat

Ít ai biết rằng, để có được con đường hoa phong linh tím rực rỡ như hôm nay là kết quả từ chủ trương xã hội hóa công tác trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang đô thị của địa phương, với sự đồng hành tích cực từ chủ đầu tư dự án HAUS Da Lat.

Với mong muốn góp phần làm giàu thêm bản sắc xanh và gia tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian công cộng tại thành phố ngàn hoa, HAUS Da Lat đã tuyển chọn kỹ lưỡng giống cây phong linh hồng chất lượng cao, đồng thời đầu tư bài bản vào khâu trồng và chăm sóc.

Thêm một sắc hoa cho Đà Lạt

Trong những ngày tới, khi không khí Festival Hoa Đà Lạt ngày càng rộn ràng, sắc hồng tím dịu dàng của loài hoa mới này hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút du khách đến tham quan, thưởng lãm. Cùng với việc lưu giữ những bức ảnh đẹp, mỗi người dân và du khách cũng được khuyến khích chung tay bảo vệ cảnh quan, không bẻ cành, ngắt hoa để vẻ đẹp tinh khôi này còn đọng lại thật lâu giữa lòng phố núi.