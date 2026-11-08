Đà Lạt rộn ràng áo hoa, đón mùa lễ hội.

Ấn tượng đầu tiên với du khách khi đặt chân đến Đà Lạt mùa này có lẽ là những không gian hoa đang dần thành hình hai bên đèo Prenn, cửa ngõ dẫn vào thành phố ngàn hoa. Giữa những triền núi xanh thẳm, dưới tán thông cổ thụ, hàng chục tiểu cảnh hoa được chăm chút, sắp đặt hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Những loài hoa mới, những sắc màu tươi tắn đan xen trong không gian núi rừng, khiến cung đường đèo vốn đã thơ mộng nay càng thêm duyên dáng.

Không cần những lời chào đón cầu kỳ, những vườn hoa nối tiếp nhau trên cung đường cửa ngõ dường như đã thay chính quyền và người dân phố núi gửi lời chào thân tình đến du khách. Một lời chào bằng sắc hoa, bằng vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ của Đà Lạt.

Sắc hoa từ cửa ngõ vào Đà Lạt.

Lần đầu tiên, những không gian hoa của Festival hoa Đà Lạt được lựa chọn trưng bày ngay trên đèo Prenn, cung đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm phố núi. Một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, đưa sắc hoa hiện diện giữa cung đèo quanh co, vốn đã nổi tiếng bởi vẻ đẹp thơ mộng. Không chỉ khiến du khách thích thú, những không gian hoa rực rỡ nơi đây còn mang đến sự ngỡ ngàng cho chính người dân Đà Lạt. Giữa núi rừng xanh thẳm, những thảm hoa, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo như tô điểm thêm vẻ quyến rũ cho cung đường dẫn vào thành phố ngàn hoa.

Trong khu vực nội ô, không khí chuẩn bị cho ngày hội hoa cũng đã rộn ràng từ nhiều tuần nay. Những tuyến đường trung tâm được sửa chữa, nâng cấp, các khu vực công cộng được chỉnh trang, làm mới. Vào những ngày cuối tuần, cán bộ, đoàn thể và người dân tại các phường cùng xuống đường dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh, trồng thêm hoa, làm đẹp từng góc phố.

Nhiều không gian hoa đã hình thành bên hồ Xuân Hương.

Đáng chú ý, nhiều không gian hoa không chỉ được đầu tư tại các điểm công cộng mà còn được người dân chủ động vun trồng trước hiên nhà, dọc hàng rào, trong những khoảng đất nhỏ ven đường. Từ những việc làm giản dị ấy, sắc hoa đang dần lan tỏa, tạo nên diện mạo tươi mới cho thành phố trước thềm lễ hội.

Tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, từ đầu tháng 10, gia đình bà Chu Thị Quỳnh đã tận dụng khoảng đất trước ngõ để gieo hạt giống hoa colico. Bà kỳ vọng khi Festival diễn ra, những luống hoa sẽ đồng loạt bung nở và tiếp tục khoe sắc đến dịp Tết Nguyên đán.

Bà Quỳnh chia sẻ: “Mỗi người một việc, mỗi người góp sức một bông hoa. Vừa làm đẹp cho gia đình, vừa làm đẹp cho xã hội và thành phố ngàn hoa. Mình yêu Đà Lạt thì hãy cùng nhau chăm chút, giữ gìn vẻ đẹp của thành phố”.

Lễ hội năm nay không chỉ được tạo nên từ những công trình hay tiểu cảnh được đầu tư công phu, sắc hoa còn được vun đắp từ chính tình yêu và sự chung tay của người dân. Với phương châm người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, nhiều gia đình đã tận dụng những khoảng đất nhỏ trước nhà, ven hàng rào để gieo trồng thêm hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan chung.

Ở khu vực đài phun nước, trước cổng chợ Đà Lạt, một không gian hoa mang ý tưởng về thành phố đặc trưng bởi rau, hoa và âm nhạc đang trở thành điểm nhấn. Bằng hoa tươi, cây cảnh và nghệ thuật tạo hình, những hình ảnh thân thuộc của phố núi được tái hiện sinh động. Đặc biệt, các cấu trúc cây cảnh được thiết kế để có thể duy trì lâu dài, vừa tạo cảnh quan xanh vừa góp phần làm đẹp không gian đô thị.

Các điểm du lịch ở Đà Lạt cũng đã trang trí chào đón Noel, Festival hoa và năm mới 2026.

Dọc bờ hồ Xuân Hương, những cụm tiểu cảnh hoa cũng đang dần hiện diện. Giữa mặt hồ xanh biếc, những hàng thông soi bóng và nhịp sống thong thả của phố núi, sắc hoa mới như điểm thêm những nét chấm phá cho bức tranh Đà Lạt mùa cuối năm.

Đại diện UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, với đặc thù là địa bàn trung tâm, khối lượng công việc chuẩn bị cho Festival Hoa năm nay khá lớn. Phường đã khảo sát, thiết kế 8 tuyến đường trọng điểm với 14 cụm tiểu cảnh hoa. Trong đó, điểm nhấn là tiểu công viên Hoa và Bích họa tại khu vực mũi tàu đường Trương Công Định, nơi sắc hoa được kết hợp với nghệ thuật hội họa, tạo nên không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Quá trình triển khai cũng đặt ra yêu cầu phải hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ, tổ chức giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Những không gian hoa trên đèo Prenn Đà Lạt.

Cùng với đó, phường Lâm Viên – Đà Lạt cụ thể hóa kế hoạch hưởng ứng Festival bằng 8 chương trình, gồm 2 tiểu cảnh hoa tại Công viên Nguyễn Du và khu vực từ Cầu sắt đến vòng xoay Nguyên Tử Lực – Trần Quốc Toản, cùng 6 tuyến đường hoa.

Tuy ngày hội chưa chính thức bắt đầu nhưng Đà Lạt đã có những chuyển động rất riêng. Hoa đang nở dần trên những cung đường, không gian phố phường được chăm chút từng ngày và trong mỗi ngôi nhà, người dân cũng đang góp thêm một sắc hoa đón khách. Để rồi, khi tháng 12 về, Đà Lạt không chỉ đón du khách bằng một Festival rực rỡ mà còn bằng vẻ đẹp được vun đắp từ tình yêu, sự sẻ chia và niềm tự hào của những người đang sống trên mảnh đất này.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12, với 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Chủ đề “Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, lễ hội năm nay hướng đến sự kết nối giữa thế mạnh sản xuất hoa của vùng đất cao nguyên với danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.