Đà Lạt nâng cấp loạt tuyến đường nội đô

Một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng vừa được làm mới phần vỉa hè với thiết kế và trang trí hoa, cây xanh

Nâng cấp đồng bộ gần 7 km đường

Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè các tuyến đường trung tâm vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư.

Ông Mai Cao Kỳ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết, tổng chiều dài thiết kế là 6.968,7 m. Phạm vi thi công bao gồm 9 tuyến đường và các đoạn vuốt nối như: Phan Bội Châu, 3 Tháng 2, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Diệu, Yersin, Triệu Việt Vương và nút giao Trần Quốc Toản - Nguyên Tử Lực.

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027. Chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các phường thông báo kế hoạch, tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông. Trước mắt, các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công tại những khu vực có mật độ phương tiện cao như đường Hồ Tùng Mậu, Đinh Tiên Hoàng, vòng xoay cầu sắt… để kịp phục vụ Festival Hoa Đà Lạt.

Song song với dự án này, các tuyến đường trung tâm khác như Tô Hiệu, Lê Thị Hồng Gấm… cũng đang được đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Theo ông Mai Cao Kỳ, do mức độ xuống cấp của các tuyến đường không đồng đều nên giải pháp kỹ thuật được áp dụng linh hoạt cho từng đoạn. Đặc thù của Đà Lạt là mưa nhiều và độ dốc lớn, mặt đường chịu tác động xói mòn mạnh. Vì vậy, nguyên tắc chung của dự án là xử lý triệt để phần nền trước khi thảm, không phủ nhựa mới đè lên nền đường yếu.

Thi công chuẩn bị thảm nhựa nâng cấp nút giao Trần Quốc Toản - Nguyên Tử Lực

Cụ thể, những đoạn nền hư hỏng nặng sẽ được đào bỏ, làm lại kết cấu áo đường bằng móng cấp phối đá dăm trước khi phủ bê tông nhựa nóng. Với những đoạn kết cấu còn ổn định, đơn vị thi công sẽ khống chế cao độ và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa nóng dày 5 - 7 cm. Ngoài mặt đường, hệ thống bó vỉa, lưới chắn rác và vỉa hè lát gạch Terrazzo cũng được làm mới để tạo không gian đi bộ an toàn, thông thoáng hơn cho người dân và du khách.

Ưu tiên tiến độ cho mùa lễ hội

Ghi nhận tại các tuyến đường đang chỉnh trang như Lê Thị Hồng Gấm, người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình dù việc kinh doanh, đi lại ít nhiều bị ảnh hưởng. Bà Nguyễn Mỹ Duyên, làm việc trên tuyến đường này chia sẻ, mặt tuyến đường đã lồi lõm nhiều năm trong khi lượng xe cộ và du khách đi bộ qua lại mỗi ngày rất đông. “Thi công thì khó tránh khỏi bụi bặm, ồn ào, nhưng thấy công nhân làm việc liên tục nên bà con đều thông cảm. Điều chúng tôi mong nhất là nhà thầu làm nhanh, cuốn chiếu dứt điểm từng đoạn để tránh cảnh đường sá bị đào xới kéo dài, nhất là Festival Hoa đang đến gần”, bà Duyên nói.

Đường Lê Thị Hồng Gấm đang được đầu tư nâng cấp

Dù mốc hoàn thành toàn bộ dự án kéo dài đến giữa năm 2027, việc ưu tiên thi công trước các tuyến đường trung tâm ngay trước thềm Festival Hoa Đà Lạt là giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa lễ hội. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực tại những trục giao thông chính, đồng thời bố trí thời gian thi công hợp lý để giảm thiểu ùn tắc và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cùng với việc trồng mới cây xanh, tôn tạo cảnh quan, đợt nâng cấp hạ tầng này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo khang trang hơn cho đô thị Đà Lạt để đón Festival Hoa sắp tới.