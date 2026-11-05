Đà Lạt khoe sắc hoa trước thềm Festival Hoa

Những mô hình hoa được thiết kế công phu đang dần xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm Đà Lạt, góp phần tạo diện mạo mới cho phố núi trước thềm Festival Hoa lần thứ XI năm 2026

Nhiều mô hình, tiểu cảnh hoa, tuyến đường hoa đã được trang trí trên nhiều tuyến phố chính đang tạo thêm sức hút cho Đà Lạt trước thềm Festival Hoa năm 2026

Chú dê - linh vật năm Đinh Mùi 2027 thu hút sự chú ý của du khách tại khu vực vòng xuyến đài phun nước trước chợ đêm Đà Lạt. (Trong ảnh, một du khách thích thú ghi lại hình ảnh linh vật giữa không gian phố núi)

Không chỉ đơn thuần là những tiểu cảnh trang trí, mỗi không gian hoa còn được gửi gắm một câu chuyện về văn hóa, con người và nhịp sống Đà Lạt

Không cần tạo hình cầu kỳ, một góc phố rực sắc hoa cũng đủ níu chân du khách và mang đến những bức ảnh đậm chất Đà Lạt

Từ những loài hoa quen thuộc đến các tiểu cảnh hoa nghệ thuật, không gian trưng bày góp phần kể câu chuyện về Đà Lạt ngàn hoa

Từ những mô hình nghệ thuật bằng hoa đến các tuyến đường, tiểu cảnh được trang trí, nhiều không gian thưởng lãm và trải nghiệm đang dần hình thành trên phố núi

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đã chuẩn bị gần 100.000 chậu hoa cùng vật liệu tạo hình linh vật, thực hiện các đường hoa và tiểu cảnh quanh hồ Xuân Hương, trên những tuyến phố như Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu...

Những hàng rào hoa cùng sắc vàng của dã quỳ, sắc hồng của hoa đào được tạo hình độc đáo, trở thành điểm nhấn trên phố, gợi nhớ hình ảnh những khu vườn đặc trưng của Lâm Đồng ngàn hoa

Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt được trồng thêm hoa cỏ dọc hai bên lề đường

Từ những mô hình nghệ thuật bằng hoa đến các tuyến đường, tiểu cảnh được trang trí, nhiều không gian thưởng lãm và trải nghiệm đang dần hình thành trên phố núi

Không gian hoa dọc đèo Prenn được phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉnh trang, chăm chút với những chậu hoa khoe sắc, tạo điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ phía Nam dẫn vào trung tâm Đà Lạt

Những sắc hoa nối tiếp nhau trên các tuyến phố, mang không khí lễ hội đến gần hơn với đời sống thường ngày. Festival Hoa không chỉ hiện diện ở các sân khấu, chương trình chính mà còn bắt đầu từ chính những góc phố thân quen

Đà Lạt - phố núi “bốn mùa hoa” đang khoác lên mình diện mạo tươi mới, rực rỡ sắc hoa, sẵn sàng chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, diễn ra từ ngày 19 - 31/12