Đà Lạt khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại Đà Lạt.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh cũng có mặt thưởng thức chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Sự kiện cũng mang ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Theo ông Tuấn, lễ hội không chỉ mang đến những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa.

Đặc biệt, việc tổ chức lễ hội góp phần phát huy danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định vai trò của âm nhạc trong đời sống đô thị cũng như chiến lược phát triển văn hóa của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, thông qua lễ hội, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ mang đến những màn trình diễn chất lượng, giàu cảm xúc, tạo nên những cuộc gặp gỡ nghệ thuật ý nghĩa, nơi tinh hoa âm nhạc thế giới được kết nối với bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Đối với Lâm Đồng, phát triển văn hóa gắn với du lịch là một trong những hướng đi giàu tiềm năng.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, di sản và sự đa dạng văn hóa, địa phương có điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa và những sự kiện nghệ thuật chất lượng.

Vì vậy, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân, thu hút du khách, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng thân thiện, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao tặng Bằng khen và hoa tri ân cho đơn vị tổ chức, thực hiện và các nhà đồng hành Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách được thưởng thức chương trình âm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Trong đó có Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Mi’Don (Hoa Kỳ), các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc cùng những tên tuổi Việt Nam như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa.

Các nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn tại đêm khai mạc.

Sau đêm khai mạc, ngày 7/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật mở rộng tiếp tục diễn ra tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình, phục vụ người dân và du khách.

Trong hai ngày 7 và 8/11, lễ hội còn có các chương trình dành cho khách mời tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat.

Các hoạt động biểu diễn được tổ chức miễn phí, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến thưởng thức Lễ hội nhạc Jazz.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được kỳ vọng bổ sung sắc thái nghệ thuật đương đại cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa, nghệ thuật với du lịch, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.