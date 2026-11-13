Đà Lạt hướng đến phát triển hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc bền vững

Quang cảnh hội thảo khoa học

Tham dự hội thảo có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sĩ và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Từ trái qua, các đồng chí Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả triển khai các cam kết của Đà Lạt kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc năm 2023; đồng thời, thảo luận những định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu trao đổi về việc thể chế hóa cam kết UNESCO trong chính sách phát triển địa phương; bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc truyền thống và quyền thực hành văn hóa của cộng đồng các dân tộc; hoàn thiện cơ chế quản trị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển hệ sinh thái âm nhạc, kết nối nghệ sĩ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng thương hiệu Đà Lạt - Thành phố âm nhạc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc duy trì và phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO cần được triển khai liên tục, có sự phối hợp và tham gia của nhiều chủ thể. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của các tổ chức, thiết chế văn hóa, giới chuyên môn, cộng đồng sáng tạo và Nhân dân.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi tại hội thảo

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc phát huy năng lực sáng tạo; tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa, không gian biểu diễn và cộng đồng.

Tỉnh sẽ chú trọng gắn phát triển âm nhạc với công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, qua đó, tạo thêm giá trị kinh tế, việc làm và sinh kế cho người dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác thỏa thuận

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 đơn vị.

Các đại biểu tham dự

Hội thảo là dịp kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo, góp phần đề xuất giải pháp đưa danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc đi vào chiều sâu, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo bền vững.