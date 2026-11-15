Đà Lạt hướng đến điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật quốc tế

Âm nhạc cổ điển vang lên giữa Đà Lạt, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật khác biệt cho khán giả. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Những cuộc gặp gỡ âm nhạc giữa phố núi

Tối 7/11, danh ca người Italy Andrea Bocelli có đêm biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam trong không gian HAUS Da Lat, bên hồ Xuân Hương.

Sự kiện đưa một trong những giọng ca tenor nổi tiếng thế giới đến với cao nguyên. Phần trình diễn cũng được địa phương tổ chức trình chiếu tại một số địa điểm công cộng để người dân cùng thưởng thức.

Danh ca Andrea Bocelli biểu diễn tại Đà Lạt tối 7/11, đánh dấu lần đầu tiên ông đến Việt Nam trình diễn. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cũng trong những ngày đầu tháng 11, Đà Lạt lần đầu tiên đăng cai Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival), diễn ra từ ngày 6 - 8/11. Các chương trình được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, khu Hòa Bình và HAUS Da Lat, kết nối nghệ sĩ trong nước, quốc tế với công chúng.

Các tiết mục đặc sắc kết hợp âm nhạc, múa và trình diễn nghệ thuật công cộng khu vực Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Midón (Mỹ); các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng những gương mặt Việt Nam như: Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa...

Các nghệ sĩ trẻ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, thăng hoa góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc jazz trước Rạp 3/4 khu Hòa Bình tối 7/11

Trong khi chương trình tại HAUS Da Lat hướng đến trải nghiệm nghệ thuật trong không gian riêng biệt, các đêm diễn tại quảng trường Lâm Viên và khu Hòa Bình lại tạo cơ hội để người dân, du khách tiếp cận nhạc jazz.

Lễ hội nhạc Jazz vừa diễn ra khẳng định tiềm năng của Đà Lạt - Lâm Đồng trong các sự kiện âm nhạc có quy mô toàn cầu

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng Đạo diễn Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, Đà Lạt có những điều kiện đặc biệt để tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế. Cảnh quan, khí hậu và kiến trúc của phố núi tạo nên không gian phù hợp để thưởng thức dòng nhạc jazz.

Ở Việt Nam, nếu không phải Đà Lạt thì không nơi nào phù hợp hơn để thưởng thức jazz. Đây là một sự kích cầu du lịch cũng như tạo được thương hiệu "Thành phố Sáng tạo Âm nhạc" của UNESCO. Nhạc sĩ Huy Tuấn

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện thường niên, vừa tạo cơ hội giao lưu nghệ thuật, vừa góp phần kích cầu du lịch và xây dựng thương hiệu văn hóa cho Đà Lạt.

Theo ông, mỗi dịp cuối năm, Đà Lạt có thể trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu jazz, bên cạnh sức hút từ mùa hoa và cảnh quan phố núi.

Chuyển danh hiệu UNESCO thành nguồn lực phát triển

Năm 2023, Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Danh hiệu mở ra cơ hội tăng cường giao lưu quốc tế, kết nối nghệ sĩ và phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với thế mạnh địa phương.

Nữ nghệ sĩ huyền thoại Lisa Ono (Nhật Bản) vừa đàn guitar, vừa cất giọng hát đầy truyền cảm, mang đến không khí âm nhạc cuốn hút khán giả tại không gian âm nhạc công cộng tại quảng trường Lâm Viên

Tại buổi tiếp Đại sứ Italia Marco della Seta ngày 7/11, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa danh hiệu này thành nguồn lực phát triển thực chất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Lâm Đồng xác định phải chuyển hóa danh hiệu UNESCO thành nguồn lực phát triển một cách thực chất, không chỉ tạo ra không gian giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch âm nhạc, dịch vụ sáng tạo, thu hút đầu tư và tạo việc làm cho người dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng trân trọng mời Đại sứ Italia, các nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp Italia tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, qua đó mở rộng hợp tác văn hóa, nghệ thuật với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh Vietnam Jazz Heritage Festival, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành “Thành phố sáng tạo Âm nhạc”, đồng thời khẳng định vai trò của Lâm Đồng trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Những chương trình biểu diễn cồng chiêng giữa không gian phố núi Đà Lạt giúp du khách cảm nhận rõ hơn bản sắc văn hóa địa phương

Việc kết hợp âm nhạc đương đại với nhạc cụ, chất liệu văn hóa truyền thống là hướng khai thác để tạo dấu ấn riêng cho các chương trình nghệ thuật tại địa phương.

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 (từ ngày 13 - 15/11) quy tụ nhiều hoạt động biểu diễn, học thuật và trải nghiệm văn hóa tại các địa điểm như quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Dalat Opera House, Bảo tàng Lâm Đồng và Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Điểm nhấn là sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và bản sắc văn hóa bản địa. Đêm nhạc chính diễn ra tối 14/11 tại quảng trường Lâm Viên, với không gian trình diễn đa giác quan và công nghệ hiện đại.

Kết nối sắc hoa và âm nhạc

Diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI mang chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng.

Hàng ngàn khán giả, du khách đến với đêm khai mạc Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026

Bên cạnh các không gian trưng bày, triển lãm hoa, Festival có nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Đáng chú ý, Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I có sự tham gia của các nhạc sĩ Đức Trịnh, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Y Phôn Ksor... hướng đến những sáng tác mới về thiên nhiên, con người và văn hóa Đà Lạt - Lâm Đồng.

Các chương trình nhạc về đêm mang đến không khí rất sôi động cho Đà Lạt. Tôi thích cách âm nhạc công cộng, nó tạo nên trải nghiệm thú vị và giúp du khách có thêm lý do để ra phố, tận hưởng không khí lễ hội. Anh Ivan (32 tuổi), du khách đến từ Nga

Anh Ivan (32 tuổi), du khách đến từ Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh Festival Hoa là sự kiện mang nét đặc trưng riêng, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng định hướng huy động doanh nghiệp, người dân tham gia xây dựng, duy trì các không gian hoa, hướng đến thương hiệu "Đà Lạt 4 mùa hoa".

Phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có 11 đội cồng chiêng thường xuyên biểu diễn tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng, phục vụ các lễ hội của buôn, thôn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nghệ nhân, bạn trẻ tham gia

Việc đưa âm nhạc vào Festival không chỉ làm phong phú chương trình lễ hội mà còn tạo sự kết nối giữa hai thế mạnh văn hóa, du lịch của phố núi. Những không gian hoa có thể trở thành địa điểm tổ chức biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi đến Đà Lạt.

Việc kết nối âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên với các loại hình âm nhạc đương đại không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản văn hóa bản địa mà còn tạo nên sắc thái riêng cho Đà Lạt trên hành trình phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

Từ các chương trình âm nhạc quốc tế đến Festival Hoa tháng 12, Đà Lạt đang từng bước cụ thể hóa danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc. Việc duy trì các sự kiện có chất lượng, xây dựng thương hiệu riêng và tạo điều kiện cho nghệ sĩ, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia sẽ là yếu tố quan trọng để định hình những cuộc hẹn nghệ thuật thường niên tại phố núi ngàn hoa.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” diễn ra từ ngày 19 - 31/12