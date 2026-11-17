Đà Lạt đẹp ngỡ ngàng trong mùa cỏ hồng

Những ngày giữa tháng 11, khi tiết trời Đà Lạt bắt đầu chuyển sang mùa khô, cao nguyên Đà Lạt dường như cũng thay đổi theo một cách rất riêng với những ngày nắng lạnh đặc trưng. Những con đường quanh co uốn lượn qua rừng thông, những triền đồi thoai thoải và mặt hồ phẳng lặng dưới ánh nắng sớm tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa khoáng đạt, vừa bình yên.

Trong khung cảnh ấy, những thảm cỏ hồng bắt đầu xuất hiện, phủ lên mặt đất một lớp màu phớt tím, hồng nhạt đầy cuốn hút.

Các thung lũng, triền đồi tại khu vực hồ Đan Kia – Suối Vàng, vốn ngày thường mang một màu xanh thường thấy của cây cỏ, thì nay bỗng chốc đổi màu một cách vô cùng ngoạn mục

Những bông hoa cỏ hồng nhỏ li ti đẫm trong sương sớm ban mai

Khi nhìn từ xa trông giống như những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng

Ngay từ sáng sớm, khu vực hồ Đan Kia đã có khá đông du khách tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh

Một số du khách lựa chọn di chuyển từ chiều hôm trước, mang theo lều trại và một số vật dụng cần thiết để nghỉ qua đêm giữa không gian thiên nhiên. Với họ, trải nghiệm đáng mong đợi nhất chính là khoảnh khắc bình minh vừa ló dạng, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, nhẹ nhàng phủ lên các triền cỏ

Nhiều bạn trẻ có mặt tại đây tranh thủ check in với đồi cỏ hồng trong chuyến du lịch Đà Lạt của mình

Khoảnh khắc tình yêu được thăng hoa giữa đất trời

Một số cặp đôi cũng chọn nơi đây để làm bối cảnh để lưu lại bộ ảnh cưới của mình

Một số du khách còn đưa cả gia đình đến ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm

Những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ trên sườn đồi

Vẻ đẹp của cỏ hồng thay đổi theo từng thời khắc trong ngày. Khi mặt trời lên cao, sương dần tan, sắc hồng phớt hiện rõ hơn, trải dài dưới những tán thông xanh

Đến khi nắng chiều dịu xuống, những thảm cỏ lại chuyển sang sắc hồng pha tím, tạo nên một không gian lãng mạn và có phần tĩnh lặng

Điều đáng nói, sức hấp dẫn của những đồi cỏ này không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở không gian thiên nhiên bao quanh. Giữa những triền cỏ rộng, tiếng gió luồn qua rừng thông, mặt hồ lặng lẽ phản chiếu bầu trời xanh tạo nên cảm giác thư thái, khác hẳn nhịp sống đông đúc nơi phố thị

Với những người yêu nhiếp ảnh, mùa cỏ hồng là dịp để tìm kiếm những góc hình giàu cảm xúc. Không cần quá nhiều sự sắp đặt, chính vẻ đẹp tự nhiên của cảnh vật cũng đủ tạo nên những khung hình mang đậm dấu ấn Đà Lạt

Chính từ vẻ đẹp khác biệt của mình, hằng năm tại Đà Lạt thường xuyên tổ chức Mùa hội cỏ hồng để tôn vinh loài cỏ đặc biệt này

Đây cũng là dịp để giới thiệu đến du khách, bạn bè khắp nơi về tiềm năng, thế mạnh riêng có của Đà Lạt