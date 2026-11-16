Đà Lạt bùng cháy trong âm nhạc

Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 đã mang lại những giây phút người dân và du khách cùng cháy hết mình trong âm nhạc

Gặp nhau trong tình yêu âm nhạc

Nhắc đến Đà Lạt, du khách thường nghĩ về những đồi thông, mặt hồ phẳng lặng, những con dốc và cảnh sắc nên thơ, của những bản tình ca da diết. Vẻ đẹp ấy đã níu chân bao người, làm nên một Đà Lạt dịu dàng trong ký ức. Giữa những ngày tháng 11, phố núi còn có một sức hút khác: sôi động, phóng khoáng và đầy năng lượng trong những giai điệu rock.

Tại quảng trường Lâm Viên, đêm bế mạc Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 tối 15/11 nối dài cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng trong không khí cuồng nhiệt. Trên sân khấu, các ban nhạc biểu diễn hết mình; phía dưới, người dân và du khách phiêu theo nhịp nhạc. Những vị khách nước ngoài đung đưa theo giai điệu, hào hứng giao lưu cùng ca sĩ. Giữa không gian ấy, âm nhạc trở thành cách để những người xa lạ đến gần với nhau.

Du khách cùng người dân cùng phiêu theo những điệu nhạc trong Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Du khách cùng người dân cùng phiêu theo những điệu nhạc trong Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Cảm giác gần gũi càng rõ khi đại diện các ban nhạc cùng trở lại sân khấu giao lưu, chia sẻ và gửi lời chào khán giả vào cuối đêm diễn. Sau những tiết mục mang phong cách riêng, các nghệ sĩ gặp nhau trong niềm vui được biểu diễn, được kết nối với công chúng giữa phố núi. Những lời cảm ơn nghệ sĩ, tri ân sự đồng hành của khán giả khép lại chương trình “Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa”, cũng là lúc tình cảm giữa người biểu diễn và người thưởng thức đọng lại.

Du khách người nước ngoài cùng hòa với người dân địa phương trong giai điệu sôi động của nhạc rock

Du khách người nước ngoài cùng hòa với người dân địa phương trong giai điệu sôi động của nhạc rock

Nhìn từ những điệu nhảy chung giữa người dân địa phương và du khách, có thể cảm nhận sức lan tỏa của đêm nhạc. Người nghe hòa vào tiết tấu, cùng nhảy, cùng chia sẻ niềm vui với người bên cạnh. Khác biệt ngôn ngữ dường như nhường chỗ cho sự đồng điệu về âm nhạc. Chính sự hưởng ứng tự nhiên ấy đã góp phần làm nên không khí của lễ hội, để mỗi tiết mục có thêm sức sống từ phía khán giả.

Anh Dima Kovalenko, du khách Nga chia sẻ cảm xúc khi tham gia Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Chia sẻ cảm nhận về đêm nhạc, anh Dima Kovalenko, du khách Nga, dành nhiều lời khen cho chương trình biểu diễn. “Không khí ở đây thật sự rất đặc biệt, có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ của vùng đất này”, anh Dima Kovalenko nói. Với anh, lễ hội có nhiều điều hay và thú vị, đặc biệt là nhạc rock. “Đà Lạt – thành phố của âm nhạc!”, vị khách Nga bày tỏ.

Âu Cơ Band mang đến những cảm xúc mới lạ khi thể hiện nhạc rock bằng các nhạc cụ của dân tộc

Lời nhận xét đầy hào hứng ấy gợi thêm một cách cảm nhận về Đà Lạt. Trong mắt du khách, phố núi có vẻ đẹp của cảnh quan và cả nguồn năng lượng đến từ con người, từ những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc. Một đêm diễn vì thế có thể trở thành ký ức về điểm đến, gắn với cảm giác được cùng vui, cùng hòa mình vào đời sống của xứ sở ngàn hoa.

Art1st Band đến từ Hàn Quốc mang đến cho đêm diễn 15/11 những ca khúc sôi động

Sự đồng điệu ấy được nuôi dưỡng qua nhiều sắc màu biểu diễn. Mở đầu chương trình, Âu Cơ Band kết hợp nhạc cụ truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại trong các tiết mục “Ngũ sắc tỏa quang”, “Quê hương 3 miền”, “Beethoven rock cover”. Âm sắc dân tộc hiện diện trong những cách thể hiện mới, tạo nên phần mở màn đậm chất Việt. Giữa một lễ hội có sự tham gia của các ban nhạc quốc tế, lựa chọn ấy gợi suy nghĩ về sức hấp dẫn của bản sắc khi được thể hiện bằng tinh thần sáng tạo.

Ở Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 khoảng cách về ngôn ngữ đã nhường chỗ cho tình yêu âm nhạc

Từ âm nhạc dân gian đương đại, Art1st Band đến từ Hàn Quốc mở ra không gian trẻ trung, phóng khoáng với sự kết hợp Funky, Rock, Fusion và Indie Rock. Cuba Swing Band tiếp nối bằng những tiết tấu Cuba và Latin cuồng nhiệt. Đến phần cuối, Joon & Giờ Ra Chơi mang đến tinh thần tự do, hứng khởi của Indie Rock Việt Nam. Tên gọi gần gũi cùng âm nhạc của ban nhạc gợi niềm vui vô tư như giờ ra chơi thuở học trò.

Từ âm sắc dân tộc Việt Nam đến những giai điệu quốc tế rồi trở về với ban nhạc Việt, đêm diễn mở ra nhiều cách thưởng thức. Mỗi ban nhạc có lối biểu đạt riêng, còn khán giả tìm thấy niềm vui trong sự phong phú ấy. Cuộc giao lưu văn hóa diễn ra gần gũi qua từng phần trình diễn và cách công chúng đón nhận.

Ánh mắt hạnh phúc của 2 du khách người nước ngoài khi tham gia Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Qua hai đêm diễn, rock góp thêm một sắc thái cho phố núi. Trong không gian vốn gắn với vẻ trữ tình, những giai điệu mạnh mẽ vẫn tìm được sự cộng hưởng, làm đầy thêm cảm nhận về một Đà Lạt trẻ trung và phóng khoáng.

Từ cảm xúc lễ hội đến thành phố sáng tạo âm nhạc

Sự cộng hưởng ấy cũng hiện diện trong những cuộc gặp gỡ nghệ thuật vừa diễn ra tại Đà Lạt. Trước Festival Lang Biang, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026) đã quy tụ những tên tuổi trong nước và quốc tế như Lisa Ono, Raul Midón, Nik West, Trần Thu Hà, Hoài Sa. Những phong cách biểu diễn khác nhau cùng tìm được sự đón nhận của công chúng, góp thêm sức sống cho đời sống văn hóa phố núi.

Một du khách người nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng với các bạn trẻ người Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Từ jazz đến rock, từ âm nhạc dân gian đương đại đến những tiết tấu Latin, người dân và du khách có thêm cơ hội gặp gỡ âm nhạc trong nhiều hình thức. Với du khách, một chuyến đi có thể được nhớ bằng cảnh sắc và cả cảm xúc của một đêm hòa mình giữa đám đông. Với người dân, những chương trình như vậy mở thêm không gian thưởng thức nghệ thuật ngay tại nơi mình sinh sống. Sức hấp dẫn của điểm đến và đời sống văn hóa cộng đồng có thể được bồi đắp từ chính những trải nghiệm ấy.

Các ca sĩ đến từ Cuba Swing Band hòa cùng niềm yêu âm nhạc của người dân và du khách tại Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Đây cũng là tinh thần được đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tại lễ khai mạc. Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt với UNESCO; tạo cơ hội giao lưu, sáng tạo, gắn âm nhạc với cộng đồng. Theo đồng chí, với Đà Lạt, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là bản sắc đô thị, là nguồn cảm hứng và cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa địa phương với thế giới.

Các ca sĩ đến từ Cuba Swing Band hòa cùng niềm yêu âm nhạc của người dân và du khách tại Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026

Nhìn lại những phần trình diễn, có thể thấy định hướng ấy được thể hiện qua sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc với âm nhạc hiện đại, qua cuộc gặp gỡ của các ban nhạc Việt Nam và quốc tế. Bản sắc tạo nên nét riêng để giới thiệu với bạn bè; tinh thần cởi mở tạo điều kiện tiếp nhận những cách biểu đạt mới. Khi hai yếu tố ấy cùng hiện diện, giao lưu nghệ thuật có thêm chiều sâu và công chúng có thêm cơ hội khám phá.

Âm nhạc là một phần không thể thiếu của Đà Lạt

Từ cảm xúc lễ hội, điều đáng suy nghĩ là cách nuôi dưỡng sự gắn bó giữa âm nhạc với đời sống. Sức nóng của những đêm diễn cần được tiếp nối bằng các cơ hội sáng tạo, biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật thường xuyên. Để hình ảnh Thành phố sáng tạo Âm nhạc ngày càng gần gũi, sự tham gia của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực: người dân được tiếp cận, đón nhận và góp phần tạo nên sức sống cho các hoạt động âm nhạc.

Đà Lạt vẫn thơ mộng trong mắt người yêu phố núi. Sau những đêm bùng cháy cùng rock, vẻ thơ mộng ấy có thêm một dư âm trẻ trung, cởi mở, để người ta nhớ Đà Lạt bằng cả cảnh sắc và niềm vui đã cùng nhau chia sẻ.