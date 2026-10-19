Đá lăn sập một phần nhà dân sau động đất

Động đất khiến đá lăn sập một phần nhà dân Hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Sơn La sáng 19/10 khiến người dân ở nhiều khu vực cảm nhận rung lắc. Tại xã Mai Sơn, đá lăn xuống một căn nhà ở tiểu khu 17, làm hư hại phần phía sau nhưng không gây thiệt hại về người.

Lúc 6h59 cùng ngày, anh Bùi Ngọc Thanh (sống tại xã Mai Sơn) đang ngồi trong nhà, đột nhiên mặt đất xuất hiện rung chấn làm cả khu dân cư nơi anh ở chao đảo. Một số đồ vật treo trên tường hoặc kê, dựa tạm đã rơi đổ khi mặt đất rung lên.

"Những rung chấn như vậy khá hiếm gặp tại địa phương", anh Thanh nói.

Tại trung tâm Sơn La, anh Tòng Hoàng cũng cảm nhận rung nhẹ. Sau khi lên mạng tìm hiểu, anh mới biết khu vực vừa xảy ra động đất.

Một phần ngôi nhà ở tiểu khu 17, xã Mai Sơn bị hư hại sau trận động đất sáng 19/10. Ảnh: Thu Hải.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND xã Mai Sơn cho biết địa phương ghi nhận động đất vào sáng cùng ngày. Tại tiểu khu 17, đá lăn xuống một căn nhà, làm hư hại phần phía sau. Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các khoa học Trái đất, trận động đất mạnh 4,2 độ xảy ra lúc 6h59 tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, ở độ sâu khoảng 12 km. Trước đó, lúc 6h35, khu vực này ghi nhận một trận động đất khác mạnh 2,6 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất 4,2 độ được xác định là cấp 0.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi có rung chấn, tránh xa công trình có nguy cơ mất an toàn; sau đó kiểm tra nhà cửa và không tự ý đến gần khu vực có dấu hiệu nứt, nghiêng hoặc sụt lún. Với các hộ ở gần sườn dốc, cần chú ý nguy cơ đá rơi, sạt trượt và làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.