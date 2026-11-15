Đã ký hợp đồng dài hạn liệu có được nâng lương thường xuyên?

Bà P.T.M (Lâm Đồng) là nhân viên văn thư tại một trường học, làm việc từ tháng 9/1998. Tháng 1/2003 bà được ký hợp đồng dài hạn và được UBND cấp huyện nâng lương thường xuyên cũng như chuyển xếp lương theo ngạch lương mới.

Tháng 9/2024, hiệu trưởng nhà trường không thực hiện việc nâng lương thường xuyên cho bà M nữa với lý do hợp đồng dài hạn không được nâng lương thường xuyên. Bà M hỏi, nhà trường thực hiện như vậy có đúng không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021), trong đó, tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV đã quy định:

"Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

Đồng thời, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định: "Chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập".

Theo đó, việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy định của pháp luật có liên quan và phạm vi đối tượng áp dụng của Thông tư số 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV).