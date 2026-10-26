Đã khống chế được hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà

Rất đông người dân có mặt tại khu vực lực lượng công an bắt giữ nghi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng hơn 21h30 ngày 26/10, hai người đàn ông nghi liên quan đến ma túy đã bị lực lượng công an bắt giữ, áp tải lên ô tô rời khỏi hiện trường. Công tác bắt giữ được thực hiện an toàn tuyệt đối.

Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt đối tượng.

Thanh niên cầm kiếm cố thủ trên ngôi nhà từ trưa nay 26/10.

Các trinh sát nỗ lực tìm cách tiếp cận, khuyên nhủ các đối tượng ra đầu hàng. Trong khi đó, từ bên trên căn nhà, 2 người đàn ông vẫn cố thủ, trong tay thủ sẵn hung khí như kiếm, gậy gỗ.

Người dân địa phương cho biết, căn nhà này được một nhóm gồm 1 nữ và 2 nam (quê ở Hải Phòng) thuê cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi công an ập vào, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 đối tượng nam tháo chạy lên nóc nhà cố thủ.