Đã khởi tố 48 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tập đoàn PC1

Chiều 01/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2026.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, lớn hơn; tuy nhiên, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gia tăng kiến tạo, đóng góp, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Quang cảnh họp báo

Nổi bật, lực lượng CAND đã đạt được 5 nhóm kết quả lớn, khái quát như sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu chiến lược; tổ chức sơ kết, tổng kết và tham mưu ban hành nhiều vấn đề lớn, tạo cơ sở chính trị hết sức quan trọng để triển khai công tác bảo đảm ANTT trong giai đoạn phát triển mới; nổi bật là tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành 02 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá.

Thứ hai, tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai liên tục, hiệu quả các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các hoạt động của “giang hồ mạng”. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 7,76% so với Quý III/2025 (9 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội kéo giảm sâu 12,84% so với cùng kỳ năm 2025); tai nạn giao thông giảm sâu cả 03 tiêu chí.

Thứ ba, thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ; chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những vấn đề trong phát triển khoa học, công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; triển khai sắp xếp các học viện, trường CAND, giảm 5 đầu mối (từ 11 học viện, trường còn 6 đơn vị); tuyển sinh, khai giảng 6 Trường Văn hóa CAND, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về hỗ trợ người yếu thế.

Thứ năm, tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa. Đáng chú ý, đã xây dựng 1.782 căn nhà, 6 trường học, 10 trung tâm y tế, trạm y tế xã; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 04 công trình văn hóa, lịch sử… tiên phong triển khai xây dựng 25 trường học tại các xã biên giới. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa.

Thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự; nhất là các quy định mới, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai sắp tới; lan tỏa thông tin cảnh báo tội phạm, kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, thành tích, chiến công của lực lượng CAND; cũng như cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra các vụ án được dư luận quan tâm

Tại họp báo, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

Thiếu tướng Trần Văn Toản cho biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm. Hiện, C01 đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan đến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt 64 tỷ đồng của 152 bị hại.

Tại cuộc họp báo, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án được dư luận quan tâm thời gian qua như vụ nâng khống giá thuốc, thiết bị y tế tại Công ty Việt Mỹ, vụ “mưa điểm 10” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, việc xử lý các đối tượng "giang hồ mạng",...