Da khô nẻ vào mùa lạnh: Chọn mỹ phẩm an toàn, tránh 'kem trộn' trôi nổi

Khi độ ẩm trong không khí giảm xuống, da mất nước nhanh hơn, dễ khô, nứt nẻ, ngứa và nhạy cảm hơn thường ngày. Tâm lý muốn khắc phục nhanh khiến nhiều người dễ xiêu lòng trước những lời quảng cáo "dùng một tuần trắng bật tông", "hết nám sau mười ngày". Đáng tiếc, đằng sau không ít lời hứa như vậy là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, pha trộn thủ công, tiềm ẩn rủi ro cho làn da và sức khỏe.

Vì sao nên cảnh giác với mỹ phẩm "thần tốc"

Một sản phẩm cho hiệu quả trắng da nhanh bất thường thường khiến giới chuyên môn lo ngại, bởi để đạt được điều đó, sản phẩm có thể chứa các thành phần bị kiểm soát chặt hoặc cấm trong mỹ phẩm, chẳng hạn chất làm trắng mạnh, corticoid.

Những chất này có thể cho cảm giác da sáng, mịn tức thời, nhưng về lâu dài dễ khiến da mỏng, bắt nắng, nổi mụn, viêm da, thậm chí để lại hậu quả khó phục hồi. Cái giá phải trả cho vẻ đẹp cấp tốc nhiều khi đắt hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra mua sản phẩm.

Các cơ quan chức năng thời gian qua liên tục phát hiện và thu giữ nhiều lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, ghi nhãn sai quy định, trong đó có cả mỹ phẩm hết hạn được tuồn ra thị trường.

Điều này cho thấy nguy cơ mua nhầm hàng trôi nổi là có thật, nhất là khi mua qua các kênh bán hàng cá nhân trên mạng, nơi thông tin sản phẩm mập mờ và người bán dễ dàng xóa dấu vết khi có sự cố. Luật Quảng cáo và các quy định hiện hành cũng nghiêm cấm việc quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh.

Đọc nhãn và chọn nơi mua: hai lớp bảo vệ quan trọng

Thói quen đọc nhãn trước khi mua là lớp bảo vệ đầu tiên và đơn giản nhất. Một sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường hợp pháp phải có nhãn ghi rõ tên sản phẩm, thành phần, tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm, số lô, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng.

Mỹ phẩm lưu hành còn phải có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm. Khi một lọ kem chỉ có vài dòng chữ sơ sài, không rõ nơi sản xuất, không hạn dùng, hoặc chữ in mờ nhòe, bong tróc, đó là dấu hiệu cần tránh xa. Hàng xách tay không nhãn phụ tiếng Việt cũng là nhóm khó kiểm chứng nguồn gốc.

Ảnh minh họa

Lớp bảo vệ thứ hai là chọn nơi mua uy tín. Hãy ưu tiên các cửa hàng, hệ thống, gian hàng chính hãng có địa chỉ rõ ràng, có hóa đơn, có chính sách đổi trả. Giữ lại hóa đơn và bao bì không chỉ để đổi trả khi cần, mà còn là bằng chứng nếu sản phẩm gây vấn đề cho da.

Với những sản phẩm được người nổi tiếng hay người bán hàng trên mạng giới thiệu rầm rộ, bạn vẫn cần tự kiểm tra nhãn mác và nguồn gốc, bởi lời khen không thay thế được giấy tờ chứng minh chất lượng.

Chăm da mùa lạnh: nhẹ nhàng và kiên nhẫn

Chăm sóc da mùa hanh khô không cần cầu kỳ, quan trọng là đúng và đều. Nên làm sạch da bằng sản phẩm dịu nhẹ, tránh rửa mặt bằng nước quá nóng vì dễ làm da mất thêm độ ẩm. Sau khi làm sạch, dưỡng ẩm là bước không thể thiếu để phục hồi hàng rào bảo vệ da; chọn kem dưỡng có kết cấu phù hợp với làn da của mình và thoa khi da còn hơi ẩm để giữ nước tốt hơn. Dù trời ít nắng, việc bảo vệ da khỏi tia cực tím vẫn cần được duy trì khi ra ngoài.

Khi thử một sản phẩm mới, hãy thoa thử một lượng nhỏ ở vùng da nhỏ như mặt trong cổ tay và theo dõi trong một, hai ngày trước khi dùng lên mặt, để kịp phát hiện nếu da kích ứng. Nếu da xuất hiện mẩn đỏ, ngứa rát, nổi mụn bất thường sau khi dùng mỹ phẩm, nên ngừng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu. Làn da khỏe đẹp là kết quả của sự chăm sóc nhẹ nhàng, kiên nhẫn và những lựa chọn sản phẩm có trách nhiệm, chứ không đến từ những lời hứa cấp tốc.

Mùa lạnh là dịp để nâng niu làn da, nhưng cũng là lúc cần tỉnh táo nhất khi mua mỹ phẩm. Một chút cẩn trọng trong việc đọc nhãn và chọn nơi mua sẽ giúp bạn làm đẹp an toàn, tránh tiền mất tật mang.

Cẩm nang chọn và dùng mỹ phẩm an toàn:

Cảnh giác với quảng cáo "trắng cấp tốc", "hết nám sau vài ngày".

Đọc nhãn: tên sản phẩm, thành phần, nơi chịu trách nhiệm, số lô, hạn dùng, số công bố.

Tránh hàng không nhãn phụ tiếng Việt, chữ in mờ, không rõ nguồn gốc.

Mua ở nơi uy tín, có hóa đơn, chính sách đổi trả; giữ lại bao bì.

Thử sản phẩm mới ở vùng da nhỏ trước khi dùng lên mặt.

Da kích ứng thì ngừng ngay và hỏi bác sĩ da liễu.