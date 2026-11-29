Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người gặp tình trạng da căng tức sau khi rửa mặt, môi nứt nẻ, vùng má bong tróc, da tay và chân trở nên thô ráp, ngứa ngáy.

Theo Viện Hàn lâm Da liễu Mỹ (AAD), thời tiết lạnh và môi trường thiếu độ ẩm có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, khiến da dễ mất nước và kích ứng.

Ngoài việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da, xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng cũng là cách hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh trong mùa lạnh.

3 nhóm thực phẩm giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da

Các loại cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích chứa nhiều omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Những axit béo này góp phần điều hòa phản ứng viêm và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Người thường xuyên bị khô da khi trời lạnh có thể bổ sung cá béo vào thực đơn khoảng hai bữa mỗi tuần. Ngoài cá hồi, những loại cá quen thuộc như cá nục, cá mòi cũng là lựa chọn phù hợp.

Quả bơ và các loại hạt

Bơ, hạnh nhân, hạt bí và hạt hướng dương cung cấp vitamin E cùng chất béo không bão hòa. Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi từ môi trường.

Có thể ăn bơ vào buổi sáng, dùng các loại hạt không tẩm muối làm bữa phụ. Tuy nhiên, do những thực phẩm này chứa nhiều năng lượng, cần chú ý lượng tiêu thụ.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ săn chắc của da.

Các loại trái cây như ổi, cam, quýt, bưởi, kiwi và dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C đáng chú ý. Nên ưu tiên trái cây tươi thay cho nước ép đóng chai chứa đường.

Bổ sung dưỡng chất và nước để hạn chế tình trạng da khô

Trứng, thịt nạc và các loại đậu

Protein cung cấp nguyên liệu để cơ thể tái tạo và phục hồi các mô, bao gồm cả da. Thiếu hụt protein kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Trứng, thịt gà, cá, sữa và đậu phụ là những thực phẩm dễ kết hợp trong bữa ăn hằng ngày. Thay vì chỉ chú trọng bổ sung collagen, nên xây dựng thực đơn có nguồn protein đa dạng.

Rau xanh đậm và khoai lang

Vitamin A có vai trò duy trì hoạt động bình thường của tế bào da. Những thực phẩm như rau ngót, cải bó xôi, cà rốt, bí đỏ và khoai lang cung cấp các dưỡng chất cần thiết, trong đó có beta-carotene, tiền chất của vitamin A.

Khi chế biến rau củ, có thể kết hợp một lượng dầu thực vật phù hợp để hỗ trợ cơ thể hấp thu các dưỡng chất tan trong chất béo.

Nước và thực phẩm giàu nước

Cảm giác ít khát khi trời lạnh khiến nhiều người vô tình giảm lượng nước uống mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ nước để duy trì các chức năng sinh lý.

Ngoài nước lọc, có thể bổ sung chất lỏng thông qua canh, súp, trà ấm không đường và các loại rau quả mọng nước. Lượng nước cần thiết phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và tình hình sức khỏe của mỗi người.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý không thể thay thế hoàn toàn việc dưỡng ẩm bên ngoài. Vì vậy, để hạn chế tình trạng da khô, bong tróc trong mùa lạnh, cần kết hợp ăn uống đa dạng, uống đủ nước và duy trì thói quen chăm sóc da phù hợp.