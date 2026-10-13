Đã khắc phục hàng nghìn vị trí biển báo, đèn tín hiệu giao thông bất cập trên toàn quốc

Đối với biển báo, gần 9.000 trong tổng số 10.520 trường hợp bất cập đã được khắc phục.

Khắc phục hàng nghìn vị trí biển báo giao thông, đèn tín hiệu còn bất cập

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát gần 7.000 đèn tín hiệu giao thông trên toàn quốc, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận hơn 1.000 cụm đèn phát sinh bất cập, chủ yếu do thiếu đèn đếm ngược, đèn khó quan sát hoặc hoạt động không ổn định. Một số hệ thống đã sử dụng lâu năm, công nghệ lạc hậu, việc điều khiển còn mang tính thủ công.

Với hệ thống biển báo, khoảng 10.520 vị trí được xác định có bất cập như kích thước chưa phù hợp, lắp đặt thiếu hợp lý, biển mờ hoặc cần bổ sung để tăng khả năng nhận diện, cảnh báo.

Đến nay, 860 vị trí đèn tín hiệu đã được khắc phục, còn 165 vị trí phức tạp cần tiếp tục xử lý. Đối với biển báo, gần 9.000 trong tổng số 10.520 trường hợp đã được khắc phục; hơn 1.500 trường hợp còn lại chủ yếu cần bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý ngay những bất cập đơn giản, đồng thời xây dựng phương án và bố trí kinh phí đối với các trường hợp phức tạp. Việc thay thế biển báo chưa phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024 sẽ được tính toán, phân kỳ đầu tư, bảo đảm thời hạn quy định trước ngày 20/8/2030.

Hệ thống báo hiệu đường bộ cần được đặt trong tổng thể đầu tư, thay vì xử lý từng vị trí riêng lẻ

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, sự gia tăng nhanh của phương tiện đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng. Nhiều tuyến đường chưa đáp ứng lưu lượng vận tải, trong khi không ít công trình xuống cấp, quá thời hạn khai thác nhưng chưa được nâng cấp, cải tạo.

Đáng chú ý, kinh phí bảo trì, sửa chữa đường bộ hiện mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế. Hơn 15.000 km quốc lộ đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa theo quy định do thiếu vốn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạ tầng và tiến độ xử lý các bất cập về biển báo, đèn tín hiệu.

Theo ông Điệp, những bất cập đơn giản cần được khắc phục ngay; các trường hợp phức tạp cần có phương án cụ thể, dự toán kinh phí và được ưu tiên bố trí nguồn lực.

Công tác kiểm tra phải được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện biển báo mờ, hư hỏng, lắp đặt chưa hợp lý hoặc đèn tín hiệu hoạt động không ổn định, tránh chỉ xử lý khi người dân phản ánh hoặc khi nguy cơ mất an toàn đã phát sinh.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị quản lý, vận hành; gắn việc bàn giao hệ thống với chuẩn hóa thiết bị, nâng cấp công nghệ và bảo đảm kinh phí bảo trì.

Về lâu dài, hệ thống báo hiệu đường bộ phải được quy hoạch, đầu tư đồng bộ với mạng lưới giao thông. Khi quy mô đường, lưu lượng phương tiện và phương án tổ chức giao thông thay đổi, biển báo và đèn tín hiệu cũng cần được rà soát, điều chỉnh tương ứng, bảo đảm thống nhất, dễ nhận biết và thuận tiện cho người tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều khiển đèn tín hiệu; đồng thời ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, từng bước hiện đại hóa công tác vận hành.

Đẩy mạnh bảo trì chủ động, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn hạn chế hư hỏng kéo dài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.