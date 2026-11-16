Đạ Huoai siết quản lý thu hồi khoáng sản, bảo vệ môi trường

Quá trình thu hồi và vận chuyển khoáng sản tại một số vị trí phát sinh bụi, đất rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến đời sống người dân- Hình ảnh minh họa

Theo UBND xã Đạ Huoai, hiện trên địa bàn có một số tổ chức, cá nhân được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, quá trình thu hồi và vận chuyển tại một số vị trí phát sinh bụi, đất rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây hư hỏng công trình đường bộ.

Trước thực trạng này, UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu hồi khoáng sản phải tuân thủ đầy đủ nội dung giấy xác nhận đã được cấp, từ vị trí, ranh giới, diện tích, cao độ, chiều sâu đến loại khoáng sản, khối lượng và thời hạn thu hồi. Việc tự ý mở rộng phạm vi, thu hồi vượt khối lượng hoặc tiếp tục hoạt động khi hết thời hạn được xác nhận đều không được phép.

Các chủ thể thu hồi khoáng sản có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đối chiếu khối lượng đã thực hiện với khối lượng được xác nhận; lưu giữ hồ sơ để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn lao động, phòng ngừa sạt lở, thoát nước và bảo vệ công trình, đất đai liền kề.

Kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển

Một trong những yêu cầu trọng tâm của UBND xã Đạ Huoai là chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khoáng sản, hạn chế tình trạng phương tiện gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, xe vận chuyển phải bảo đảm điều kiện lưu thông, không chở quá tải trọng cho phép, chấp hành giới hạn tải trọng của đường, cầu, cống. Thùng xe phải được che phủ kín, không chở vật liệu vượt thành thùng, không để đất, khoáng sản rơi vãi hoặc phát tán bụi trong quá trình lưu thông.

Các chủ thể thu hồi khoáng sản phải tổ chức vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi khu vực thu hồi; bố trí nhân lực, phương tiện thu dọn kịp thời đất, vật liệu rơi vãi trên tuyến vận chuyển. Việc tưới nước giảm bụi cũng phải được thực hiện phù hợp, tránh gây đọng nước, trơn trượt hoặc ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

Bên cạnh đó, thời gian và tần suất vận chuyển cần được bố trí hợp lý, hạn chế tiếng ồn, bụi tại khu dân cư, trường học và những khu vực đông người. Các phương tiện không được dừng, đỗ hoặc tập kết gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, để có cơ sở xác định trách nhiệm khi xảy ra hư hỏng hạ tầng, UBND xã yêu cầu các chủ thể thu hồi khoáng sản phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản, chụp ảnh ghi nhận hiện trạng nền đường, mặt đường, lề đường, cầu, cống và các công trình liên quan trên tuyến vận chuyển.

Trường hợp xác định hư hỏng do hoạt động vận chuyển gây ra, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải phối hợp xác định mức độ thiệt hại, thực hiện khắc phục, sửa chữa hoặc bồi thường theo quy định. Nếu phát hiện dấu hiệu mất an toàn công trình, phải tạm dừng vận chuyển qua khu vực có nguy cơ để phối hợp xử lý.

Xe vận chuyển phải có thông tin nhận diện

Để tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát, UBND xã yêu cầu các chủ thể thu hồi khoáng sản lập danh sách phương tiện vận chuyển đất, khoáng sản gửi về UBND xã thông qua Phòng Kinh tế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Danh sách phải thể hiện rõ biển kiểm soát, chủ phương tiện hoặc đơn vị vận tải, loại xe, khối lượng hàng chuyên chở cho phép, thông tin lái xe, tuyến đường vận chuyển, điểm đi và điểm đến.

Các phương tiện đồng thời được yêu cầu phối hợp gắn thẻ hoặc bảng nhận diện tại vị trí dễ quan sát, với các thông tin gồm tên chủ thể thu hồi khoáng sản, biển kiểm soát và số điện thoại liên hệ. Khi thay đổi hoặc bổ sung phương tiện, chủ thể phải cập nhật thông tin để cơ quan chức năng theo dõi.

UBND xã nhấn mạnh, bảng nhận diện chỉ phục vụ công tác quản lý, giám sát, không thay thế phù hiệu kinh doanh vận tải, giấy phép lưu hành xe trong trường hợp pháp luật yêu cầu và không đồng nghĩa với việc phương tiện được phép lưu thông vượt tải trọng hoặc đi vào tuyến đường có biển cấm.

Phòng Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản; theo dõi việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và khắc phục hư hỏng công trình. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có trách nhiệm lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Công an xã tăng cường kiểm tra phương tiện, người điều khiển, tải trọng và việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông. Trưởng các thôn phối hợp thông tin đến người dân, kịp thời phản ánh những bất cập phát sinh trong quá trình thu hồi, vận chuyển khoáng sản.

Việc tăng cường quản lý hoạt động thu hồi và vận chuyển khoáng sản được kỳ vọng sẽ hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống dân cư và hệ thống giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận./.