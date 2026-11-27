Đơn vị nhà thầu triển khai thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại vị trí nút giao xã Đạ Huoai

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng

Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian liên kết vùng. Trên địa bàn xã Đạ Huoai, tuyến đường đi qua dài 10,57 km, từ Km 71+800 đến Km 80+700, với tổng diện tích đất thu hồi 81,96 ha.

Theo UBND xã Đạ Huoai, dự án ảnh hưởng đến 143 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức là Công ty Hồng Lam - Madagui. Đến ngày 20/11/2026, có 137/144 hộ dân, tổ chức đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, đạt 95,13%. Trong đó, 134 hộ đã nhận tiền bồi thường, 3 hộ chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao mặt bằng.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đạt 167,2 tỷ đồng, tương đương 94,2% kế hoạch. Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 80,46 ha, chiếm 98,16% tổng diện tích đất thu hồi.

Hiện còn 7 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 1,5 ha. Đây là những trường hợp địa phương đang tập trung giải quyết nhằm bảo đảm tính liên tục của tuyến cao tốc và đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai xuống tận vườn gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai Lưu Hồng Long cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc còn lại, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước ngày 15/12/2026, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý dự án số 1 tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức vận động các hộ dân bị thu hồi đất. Trọng tâm là giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động người dân di dời tài sản, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng.

Dù còn luyến tiếc nhưng nhiều hộ dân xã Đạ Huoai vì lợi ích chung đã nhận đền bù, cưa hạ vườn sầu riêng để phục vụ thi công dự án cao tốc đi qua địa bàn

Cùng với công tác vận động, địa phương đã phối hợp bàn giao mặt bằng đoạn từ Km 71+800, giáp ranh TP Đồng Nai, đến Km78. Đoạn tuyến này đã được bàn giao thông suốt, không bị ngắt quãng, có đường công vụ phục vụ thi công.

Đặc biệt, đoạn từ Km 76 đến Km 78, dài 2 km, có 66 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 21 ha, đã hoàn thành công tác nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Kết quả này giúp địa phương hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đối với đoạn tuyến nói trên.

Đến nay, xã Đạ Huoai đã có 137/144 hộ dân, tổ chức nhận tiền, bàn giao mặt bằng, đạt 95,13% để thực hiện dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Việc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn, từng khu vực tạo điều kiện để đơn vị thi công chủ động triển khai công việc, hạn chế tình trạng mặt bằng bị chia cắt. Đây cũng là cơ sở để địa phương tập trung giải quyết những trường hợp còn lại.

Quyết liệt thực hiện, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng hạn

Tại buổi kiểm tra, làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ngày 23/11, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, yêu cầu xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách; chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đối với xã Đạ Huoai, đồng chí Bùi Thắng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại, giải thích rõ chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Thực hiện chỉ đạo này, xã Đạ Huoai đang tập trung xử lý 7 trường hợp còn lại theo từng nhóm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Trong đó, 5 hộ đã được ban hành quyết định thu hồi đất. UBND xã đã bàn giao quyết định đến các hộ, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, nếu đến ngày 30/11 các hộ vẫn không chấp hành, xã sẽ ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện trước ngày 15/12.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thực tế, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án tại các vị trí trên địa bàn xã Đạ Huoai

Đối với 2 hộ chưa ban hành quyết định thu hồi đất là hộ ông Lộ Hường và hộ bà Trần Thị Thủy, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục. Ngày 23/11, xã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung; ngày 24/11 ban hành quyết định thu hồi đất.

Trường hợp các hộ không nhận tiền, bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ ban hành quyết định cưỡng chế vào ngày 4/12 và tổ chức cưỡng chế xong trước ngày 15/12, sau đó bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại các vị trí xã Đạ Huoai

Bên cạnh những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, công tác bố trí tái định cư cũng là vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Theo báo cáo của UBND xã, trên địa bàn có 26 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, gồm 12 hộ có nhà ở và đất ở, 14 hộ có đất ở.

Một trong những khó khăn hiện nay là chênh lệch giá đất giữa khu tái định cư cao tốc đang thi công và Khu tái định cư Tân Mai cũ. Theo dự kiến, giá đất tái định cư cao tốc là 3,3 triệu đồng/m2 đối với thửa đất có hai mặt tiền và 2,7 triệu đồng/m2 đối với thửa có một mặt tiền.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường trang thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đối với từng đoạn tuyến, từng hạng mục công trình

Trong khi đó, tại Khu tái định cư Tân Mai cũ, 16 lô đất đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí tái định cư cho dự án cao tốc có mức giá thấp hơn đáng kể. Cụ thể, giá lô đất giáp đường 721 là 871.000 đồng/m2 đối với lô 1 mặt tiền và 1.045.200 đồng/m2 đối với lô 2 mặt tiền; các lô giáp đường ĐH5 có giá từ 588.000 đến 705.600 đồng/m2.

Chênh lệch về giá đất, cùng với việc quỹ đất tại Khu tái định cư Tân Mai cũ chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đang là những vấn đề cần được xem xét, giải quyết thấu đáo. Việc bố trí tái định cư cần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Xã Đạ Huoai đặt quyết tâm hoàn thành GPMB trước ngày 15/12/2026, qua đó tạo điều kiện để cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được triển khai đồng bộ, thông suốt

Thời gian tới, UBND xã Đạ Huoai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện các biện pháp theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành.

Với 98,16% diện tích mặt bằng đã được bàn giao, phần diện tích còn lại khoảng 1,5 ha, xã Đạ Huoai đang tập trung cao độ trong giai đoạn cuối của công tác GPMB. Việc giải quyết dứt điểm những trường hợp còn lại, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về tái định cư, sẽ góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Quyết tâm hoàn thành GPMB trước ngày 15/12/2026 không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà còn là trách nhiệm của địa phương trong việc tạo điều kiện để cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được triển khai đồng bộ, thông suốt, góp phần sớm hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các địa phương trong khu vực.