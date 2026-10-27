Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/10/2026, cả nước có 31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải xử lý, bao gồm 5.115 cơ sở của các bộ, cơ quan trung ương và 26.415 cơ sở tại các địa phương.

Trong tổng số này, 21.127 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác. Trong đó, khối trung ương đã hoàn thành 4.320 cơ sở; khối địa phương hoàn thành 16.807 cơ sở.

Như vậy, cả nước chỉ còn lại 10.403 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Trong đó khối trung ương còn 795 cơ sở; khối địa phương còn 9.608 cơ sở.

Bộ Tài chính cũng thông tin, đến ngày 26/10/2026, tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư tại các bộ, cơ quan trung ương đạt 84,5%, song kết quả giữa các đơn vị còn chênh lệch.

Tính đến ngày 26/10, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác hơn 21.100 cơ sở nhà, đất dôi dư. ﻿Ảnh minh họa/CDT

Một số đơn vị đạt tỷ lệ hoàn thành cao như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Quốc hội cùng đạt 100%; Bộ Xây dựng đạt 98%; Bộ Công Thương đạt 97,3% và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 97,8%.

Ở chiều ngược lại, số cơ sở chưa hoàn thành xử lý tập trung tại một số đơn vị như Tòa án nhân dân tối cao (134 cơ sở), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (122 cơ sở),....

Đối với khối địa phương, trong tổng số 26.415 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý, đã có 16.807 cơ sở hoàn thành, đạt 63,6%, còn 9.608 cơ sở. Một số địa phương đạt kết quả tích cực như Tuyên Quang (98,1%), Bắc Ninh (97,1%), Lạng Sơn (96,5%), Thái Nguyên (92,4%) và Hải Phòng (89,1%).

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Hà Nội hiện còn 1.120 cơ sở chưa xử lý, Gia Lai còn 971 cơ sở, Đà Nẵng 965 cơ sở, Phú Thọ 622 cơ sở và Quảng Trị 586 cơ sở.

Tổng cộng, 5 địa phương này còn 4.264 cơ sở, chiếm khoảng 44,4% số cơ sở chưa hoàn thành của toàn khối địa phương. Đáng chú ý, một số địa phương có tỷ lệ hoàn thành còn thấp như Cà Mau (11%), Quảng Trị (11,6%) và Đà Nẵng (24%).

Nhìn chung, công tác xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư đã đạt những kết quả nhất định, song cả nước vẫn còn 10.403 cơ sở cần tiếp tục xử lý, trong đó hơn 92% tập trung tại các địa phương. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.