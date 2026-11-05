Đã hết hi vọng với Tiến Linh

HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu sắp tới với nhiều thay đổi đáng chú ý ở hàng công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội cho những tiền đạo trẻ như Lê Phát, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc. Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức lần đầu được triệu tập sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch.

Bên cạnh những gương mặt mới, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng được gọi trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng. Đây là tín hiệu cho thấy HLV Kim Sang Sik đang mở rộng diện lựa chọn nhân sự, tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho những cầu thủ có khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục làm mới hàng công tuyển Việt Nam khi trao cơ hội cho hàng loạt tiền đạo trẻ, Tiến Linh vẫn không có tên, qua đó đối diện nguy cơ khép lại hành trình ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cái tên gây chú ý nhất khi vắng mặt vẫn là Nguyễn Tiến Linh. Chân sút từng giữ vai trò quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam tiếp tục không được triệu tập, dù đội tuyển đang có những điều chỉnh đáng kể về lực lượng. Việc Tiến Linh không góp mặt nối dài quãng thời gian vắng bóng của tiền đạo này ở đội tuyển quốc gia. Kể từ khi không được lựa chọn tham dự AFF Cup 2026, cơ hội trở lại của anh ngày càng trở thành dấu hỏi.

Ở tuổi 29, Tiến Linh không còn nhiều thời gian để chờ đợi một cuộc trở lại nếu HLV Kim Sang Sik tiếp tục ưu tiên những nhân tố trẻ và các phương án tấn công mới. Trong khi đó, sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức cùng việc Văn Tùng được trao cơ hội cho thấy cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở với những lựa chọn khác.

Điều đáng tiếc là Tiến Linh từng có vị trí rất quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn dưới thời HLV Park Hang Seo. Anh từng là một trong những chân sút chủ lực, góp công vào những chiến thắng quan trọng và trở thành gương mặt quen thuộc trên hàng công.

Bây giờ, bức tranh đã thay đổi. HLV Kim Sang Sik đang hướng đến một thế hệ tấn công mới, nơi các cầu thủ phải cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí. Tiến Linh vẫn có thể tìm kiếm cơ hội nếu cải thiện phong độ ở cấp CLB, nhưng việc liên tục vắng mặt cho thấy vị thế của anh không còn được bảo đảm.

Một hành trình từng có nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển Việt Nam đang đứng trước giai đoạn khó khăn. Với Tiến Linh, điều đáng tiếc không chỉ nằm ở một lần lỡ hẹn, mà còn là nguy cơ đánh mất vị trí trong quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển.