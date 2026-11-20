Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay hầu hết đều giảm sâu.

VN-Index giảm sâu trong toàn bộ phiên, chốt giảm 1,16% tương đương -19,61 điểm. Độ rộng chỉ số lúc tốt nhất cũng chỉ có 69 mã xanh và 207 mã đỏ. Chốt phiên sáng HoSE chỉ còn 53 mã xanh và 154 mã đỏ, trong đó 174 mã giảm quá 1%.

Đây là các thống kê phản ánh thiệt hại chắc chắn của nhà đầu tư, không chỉ bao gồm việc chỉ số sụt giảm. Toàn bộ 10 mã vốn hóa lớn nhất đều đỏ, may mắn VIC mới giảm 0,75%. Tuy nhiên VHM giảm 2,15%, VCB giảm 1,38%, BID giảm 1,8%, CTG giảm 1,33%, VPB giảm 3,11%, MBB giảm 1,87%, TCB giảm 1,7%.

Có thể thấy cổ phiếu ngân hàng đang quay trở lại gây sức ép rất đáng kể. Điều này phản ánh rõ nét lên VN30-Index khi nhóm ngân hàng có trọng số vốn hóa cao hơn VN-Index. Chỉ số đại diện nhóm blue-chips kết phiên sáng giảm 1,25% với 4 mã xanh và 25 mã đỏ, trong đó 20 mã giảm quá 1%.

Sức nặng của nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index rơi mạnh xuống 1670,01 điểm, tương đương mức đóng cửa thấp nhất 7 tháng. Chỉ số đã trải qua 4 phiên lao dốc khá nhanh, khiến mức độ thiệt hại ở cổ phiếu còn lớn hơn nhiều so với VN-Index. Điều này dẫn đến sức ép tự thân trên diện rộng chứ không đơn giản là nhà đầu tư bán ra vì VN-Index giảm nhiều.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tới 50,6% số cổ phiếu sàn HoSE có giao dịch sáng nay giảm quá 1% giá trị là bằng chứng rõ nhất. Thậm chí xấp xỉ một phần tư thị trường đang giảm quá 2%. Nhóm blue-chips đang chịu sức ép mạnh, rất nhiều cổ phiếu đã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng như FPT giảm 1,75%, HDB giảm 2,93%, SSI giảm 1,53%, SHB giảm 1,44%... Nhóm midcap cũng có NVL giảm 3,79% với 129,8 tỷ đồng.

Thanh khoản ở nhóm giảm sâu còn lại nhìn chung vẫn tương tự các phiên trước, đều không xuất hiện thanh khoản đột biến. Dù vậy biên độ giảm mạnh xác nhận rằng lực cầu mua đỡ đang rất yếu. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng nhẹ 7,6% so với sáng hôm qua nhưng hoàn toàn đến từ giao dịch của rổ VN30. Trong rổ này 5 mã thanh khoản cao nhất là FPT, HDB, SSI, VPB và VHM đã chiếm tới 41,8% tổng giá trị khớp cả rổ.

Đây là trạng thái phản ứng bình thường của nhà đầu tư cầm tiền khi nhận thấy xu hướng giảm đang tăng tốc. VN-Index tuy đã rơi về vùng đáy 7 tháng nhưng cổ phiếu có thể và thực sự đã điều chỉnh mạnh hơn. Vì vậy sức ép cắt lỗ sẽ tiếp tục gia tăng và cơ hội giá giảm hơn nữa vẫn còn ở phía trước.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng tham gia tạo sức ép đáng chú ý khi tổng giá trị bán ra ở HoSE tăng 18% so với sáng hôm qua, đạt 1.146 tỷ đồng, là mức bán cao nhất 6 phiên. Vị thế ròng đạt -750,4 tỷ, cũng là mức cao nhất 35 phiên sáng.

Các cổ phiếu bị xả lớn là FPT -125,7 tỷ, ACB -121,7 tỷ, SSI -75 tỷ, HDB -66,4 tỷ, SHB -28,3 tỷ. Phía mua ròng có VNM +13,8 tỷ, VJC +11,9 tỷ là cao nhất.

Hiện tại thị trường đang mắc kẹt trong vòng lặp chờ đợi: Người cầm tiền nhìn thấy thanh khoản rất thấp và giá còn giảm nên chưa mua, trong khi thiếu tiền mới thì thanh khoản không tăng được và lực đỡ càng kém.